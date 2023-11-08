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صدفة غريبة... وصل إلى المكان الذي رُكنت فيه الشاحنة التي سيشتريها ثم وقعت الكارثة: ما اصطدم بها صدم الجميع! (فيديو)
منوعات
2023-11-08 | 13:09
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صدفة غريبة... وصل إلى المكان الذي رُكنت فيه الشاحنة التي سيشتريها ثم وقعت الكارثة: ما اصطدم بها صدم الجميع! (فيديو)
في مشهد غريب جدا... وصل إلى المكان الذي رُكنت فيه الشاحنة التي سيشتريها ثم وقعت الكارثة: ما اصطدم بها صدم الجميع! (فيديو)
قرر رجل أن يشتري سيارة، وخلال تفقده لمجموعة من المركبات اصطدم غزال بالشاحنة التي كانت عينه عليها، وتم تسجيل كل ذلك بالفيديو.
وقام جاي فوغان بعرض سيارته للبيع في 4 تشرين الثاني، وتوقف أحد المشترين المحتملين في منزل فوغان في ميس لاندينغ بولاية نيوجيرسي، متطلعًا إلى شراء سيارة تشيفي سيلفرادو موديل 2007. وبعد لحظات قليلة، قفز غزال فوق سيارتين أخريين في الممر وسقط مباشرة في الشاحنة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
قال فوغان: "لقد أدرجت سيارة تشيفي سيلفرادو 2007 الخاصة بي في سوق فيسبوك واتصل رجل من شمال جيرسي وأراد شراء الشاحنة طالما كان هيكلها جميلًا كما يبدو في الصور".
وتابع: "أكدت له أنها كانت جيدة جدا، وأثناء توقفه في الممر قرر ظبي يبلغ من العمر ستة أشهر أن يظهر ويقفز بالطريقة الظاهرة في الفيديو"..
واكتشف فوغان "الفوضى" لأنه كان ينتظر وصول المشتري إلى المنزل في الوقت نفسه.
وترك الحيوان انبعاجًا كبيرًا على جانب الشاحنة، التي كانت في حالة جيدة حتى اصطدم بها الغزال.
وقال فوغان: "هناك الكثير من الغزلان هنا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها غزالاً مدرباً على التفاوض بشأن بيع سيارة".
وربما يكون الغزال ذو الذيل الأبيض قد عطل عملية البيع، لكن ذلك لم يمنع المشتري المحتمل.
وأضاف: "الشاحنة التي ضربت مثل البطل. لا يزال المشتري يريد السيارة. لقد حصل على صفقة جيدة بشأن ذلك، حتى مع الانبعاج الذي تسبب به الغزال، والذي يمكن إصلاحه بسهولة... لقد رأى مشتري الشاحنة الحادث، لكن لم يكن هناك الكثير ليقوله إلى جانب "هل يمكنني الحصول على نسخة من هذا الفيديو؟"".
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