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في لقطة نادرة جداً... قوس القزح كما لم تشاهدوه من قبل! (صورة)
منوعات
2023-11-08 | 13:42
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في لقطة نادرة جداً... قوس القزح كما لم تشاهدوه من قبل! (صورة)
في لقطة نادرة جداً... قوس القزح كما لم تشاهدوه من قبل! (صورة)
ليس من المعتاد أن تصادف قوس قزح بدائرة كاملة، لكن الطاقم الموجود على متن طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة كانوا محظوظين بما يكفي للحصول على رؤية شخصية عن قرب، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وتمكنت وحدة منطقة جنوب غرب ويلز التابعة للشرطة الجوية الوطنية (NPAS)، ومقرها سانت أثان، من التقاط هذه الظاهرة النادرة فوق وادي غلامورغان، وهي مقاطعة تقع في جنوب شرق ويلز.
وشاركوا لقطة مذهلة لقوس قزح كامل الدائرة على موقع X، تويتر سابقًا.
"صورة رائعة تم التقاطها من ^DJ في وقت سابق اليوم"، جاء في التعليق.
وتم التقاط الصورة من قبل طاقم مروحية الشرطة المتمركزة في سانت أثان في ويلز.
"هذا جنون!!!!" غرد حساب مطارد الطقس والعواصف من المملكة المتحدة.
وقوس القزح هو قوس متعدد الألوان يتكون من قطرات الماء الخفيفة.
وهذه في الواقع دوائر كاملة. من النادر رؤيتها من الأرض لأنه في معظم الحالات تكون رؤيتك محجوبة.
"النقطة المضادة للشمس هي مركز الدائرة. ويمكن للمشاهدين في الطائرات أحيانًا رؤية أقواس قزح الدائرية هذه،" وفقًا لما ذكرته ناشيونال جيوغرافيك.
"لا يستطيع المشاهدون على الأرض سوى رؤية الضوء المنعكس من قطرات المطر فوق الأفق.... لأن أفق كل شخص يختلف قليلاً، لا أحد يرى في الواقع قوس قزح كاملاً من الأرض."
وفي الواقع، لا أحد يرى نفس قوس قزح، حسبما ذكرت المجلة.
وقوس القزح هو في الواقع خدعة بصرية، فهو لا يتواجد في الواقع في مكان محدد في السماء.
وتشرح ناشيونال جيوغرافيك أن "مظهر قوس قزح يعتمد على المكان الذي تقف فيه ومكان سطوع الشمس (أو أي مصدر آخر للضوء)."
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تشاهدوه
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