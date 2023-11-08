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"تؤدي إلى جنون التزاوج "... طائرات الهليكوبتر تثير الشهوة الجنسية لدى هذا الحيوان!
منوعات
2023-11-08 | 14:19
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"تؤدي إلى جنون التزاوج "... طائرات الهليكوبتر تثير الشهوة الجنسية لدى هذا الحيوان!
"تؤدي إلى جنون التزاوج "... طائرات الهليكوبتر تثير الشهوة الجنسية لدى هذا الحيوان!
خلال برنامج " The Project" على القناة العاشرة خلال حلقة عرض اللجنة ليلة الثلاثاء، تم الكشف عن حقيقة غريبة جدا.
وكانت اللجنة تناقش الأخبار التي تفيد بأن ذكور التماسيح في كوينزلاند "يتم دفعها إلى جنون التزاوج بسبب صوت واهتزازات مروحيات شينوك التي تحلق في سماء المنطقة"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وكشف صاحب مزرعة تماسيح بالولاية مؤخرا، أن موسم التزاوج قد بدأ خاصة مطلع العام الحالي، بسبب تعرضها لاطلاق نار عن طريق الخطأ من قبل القوات المسلحة.
وأوضح هاريس: "هذا صحيح - طائرات الهليكوبتر تجعل التماسيح مثارة للشهوة الجنسية. لا، طريقة سهلة لقول ذلك".
الخبراء ليسوا متأكدين من السبب، لكنهم يعتقدون أن المروحية ربما بدت وكأنها عاصفة رعدية، الأمر الذي قد يجعل الزواحف تشعر بالغضب في كثير من الأحيان.
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