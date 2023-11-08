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خانها حبيبها وبعد أن تركته اعتذر... انتقمت منه بأغرب الطرق والوسيلة: وصفة بيتزا؟!

منوعات
2023-11-08 | 14:39
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خانها حبيبها وبعد أن تركته اعتذر... انتقمت منه بأغرب الطرق والوسيلة: وصفة بيتزا؟!
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خانها حبيبها وبعد أن تركته اعتذر... انتقمت منه بأغرب الطرق والوسيلة: وصفة بيتزا؟!

خانها حبيبها وبعد أن تركته اعتذر... انتقمت منه بأغرب الطرق والوسيلة: وصفة بيتزا؟!

حصلت امرأة مكسورة القلب على الانتقام النهائي من حبيبها السابق الخائن من خلال الكشف عن وصفة البيتزا السرية للغاية التي أعدتها والدته المتوفاة عبر الإنترنت، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وفي التفاصيل، حصلت جين لي، البالغة من العمر 40 عامًا، على توجيهات الطبخ المرغوبة من والدة صديقها السابق الراحلة، ولكن عندما أنهت لي الأمور مع حبيبها السابق، طالب بتسليم الوصفة حتى تتمكن سيدته الجديدة من إعدادها له.

وأوضحت: "عندما سمعت عن رغبته في استعادتها، كان الأمر أشبه بأخذ مشرط وفتح ندبة... لقد كان الأمر مؤلمًا جدًا مرة أخرى، لقد كسر ثقتي."

وقالت لي - التي تخلت عن حبيبها السابق المجهول بعد ثلاثة أشهر عندما اكتشفت رسالة أرسلت إليه من امرأة أخرى - إن طلبه المفاجئ للوصفة جعلها تشعر وكأن "شخصًا ما طعنها في قلبها".

وبينما كان يحاول مسايرتها لاستعادة الوصفة، لم تكن لي مقتنعة بأنه "آسف".

سمعت أنه، على ما يبدو، تذكر أنها تمتلك الوصفة عندما لم تعجبه وصفة البيتزا التي تحضرها حبيبته الحالية. 

وقالت: "يعتقد صديقي أنه آسف، لكنني أعرف التلاعب عندما أراه، ولا أعتقد أنه كذلك حقًا".

لذلك، فعلت ما سيفعله أي عاشق غاضب، وسربت الوصفة المرغوبة عبر الإنترنت.

وأضافت: "على الرغم من أن الأمر يبدو تافهًا، إلا أنه يحتوي على ما هو أكثر بكثير من مجرد الوصفة"، موضحة أن النظام "المكثف للصنع" يتطلب عملية تستغرق ساعتين ومكونات غير تقليدية مثل البيض والحليب لإعداد "البيتزا اللذيذة". 

وقالت لي، التي نشرت الوصفة في مجموعة على فيسبوك انتقاما: "ليس لدي الحق في عدم إعطائها له، لكنها في الوقت نفسه قدمتها لي كهدية".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد بعض المعلقين بما فعلته، بينما قال آخرون إنها "تستخدمها كسلاح"، ووصفوها بأنها "قاسية".

وبعد سماع الآراء المختلفة، وافقت "لي"، التي لديها الآن صديق جديد، في النهاية على تسليمه الوصفة بعد الحصول على "منظور مختلف" عبر الإنترنت.


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حبيبها

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بأغرب

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والوسيلة:

بيتزا؟!

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