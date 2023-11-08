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أمسكت بها من شعرها وسحبتها إلى الغرفة... موظفة عنفت مسنة مصابة بالخرف داخل دار رعاية: ما قامت به مخيف!

أمسكت بها من شعرها وسحبتها إلى الغرفة... موظفة عنفت مسنة مصابة بالخرف داخل دار رعاية: ما قامت به مخيف!







وتم القبض على كاساندرا أيهي، 24 عامًا، بتهمة الاعتداء على شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر فيما يتعلق بالحادث المزعوم الذي وقع في 27 تشرين الأول في منشأة لرعاية المسنين في كاسلبيري، إحدى ضواحي أورلاندو، وفقًا لتقرير الاعتقال الذي تم الاستشهاد به، وفق ما نقل موقع



ويشير التقرير إلى أنه تم تصوير آيهي في لقطات كاميرات المراقبة وهي تحاول مساعدة المقيمة المصابة بالخرف على العودة إلى غرفتها. وعندما "أصبحت المقيمة قتالية"، زُعم أن أيهي أمسكت بها من شعرها وسحبتها إلى الغرفة، وفقًا للتقرير.



وقالت الشرطة إنه بمجرد دخولهما إلى الغرفة، أمكن سماع صراخ المقيمة "لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى دخل موظف آخر الغرفة للمساعدة"، وفقًا لـ WVSN.



وفي تقرير الحادث الذي قدمته آيهي، زُعم أنها اعترفت بضرب المقيمة على وجهها بشيء وضرب وجهها بالحائط، مما تسبب في إصابات في الوجه ونزيف، وفقًا لتقارير News 6 WKMG. وبعد يومين، نُقلت المرأة إلى المستشفى، حيث قال الطاقم الطبي إنها أصيبت بكدمات شديدة وكسور في أنفها ووجهها.



ثم ألقت الشرطة القبض على آيهي بعد أن قرر زوج المقيمة متابعة التهم، وفقًا لـ News 6 WKMG.



وقالت الشرطة في التقرير إن آيهي "تجاوزت نطاق واجبها من خلال شد شعر السيدة للسيطرة عليها ودفعها لنقلها إلى غرفتها جسديا"، بحسب فوكس 35.



وتقول التقارير إنه تم إرسال آيهي إلى سجن مقاطعة سيمينول، لكن تم إطلاق سراحها بعد دفع كفالة بقيمة 5000 دولار.



ومن غير الواضح ما إذا كانت قد قدمت التماسًا أو استعانت بمحامي للتحدث نيابة عنها.

ألقي القبض على موظفة في منشأة مساعدة للمعيشة في فلوريدا ووجهت لها التهم بعد أن زعمت الشرطة أنها ضربت مقيمة مسنة مصابة بالخرف، وفقًا لتقارير إخبارية متعددة.وتم القبض على كاساندرا أيهي، 24 عامًا، بتهمة الاعتداء على شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر فيما يتعلق بالحادث المزعوم الذي وقع في 27 تشرين الأول في منشأة لرعاية المسنين في كاسلبيري، إحدى ضواحي أورلاندو، وفقًا لتقرير الاعتقال الذي تم الاستشهاد به، وفق ما نقل موقع PEOPLE ويشير التقرير إلى أنه تم تصوير آيهي في لقطات كاميرات المراقبة وهي تحاول مساعدة المقيمة المصابة بالخرف على العودة إلى غرفتها. وعندما "أصبحت المقيمة قتالية"، زُعم أن أيهي أمسكت بها من شعرها وسحبتها إلى الغرفة، وفقًا للتقرير.وقالت الشرطة إنه بمجرد دخولهما إلى الغرفة، أمكن سماع صراخ المقيمة "لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى دخل موظف آخر الغرفة للمساعدة"، وفقًا لـ WVSN.وفي تقرير الحادث الذي قدمته آيهي، زُعم أنها اعترفت بضرب المقيمة على وجهها بشيء وضرب وجهها بالحائط، مما تسبب في إصابات في الوجه ونزيف، وفقًا لتقارير News 6 WKMG. وبعد يومين، نُقلت المرأة إلى المستشفى، حيث قال الطاقم الطبي إنها أصيبت بكدمات شديدة وكسور في أنفها ووجهها.ثم ألقت الشرطة القبض على آيهي بعد أن قرر زوج المقيمة متابعة التهم، وفقًا لـ News 6 WKMG.وقالت الشرطة في التقرير إن آيهي "تجاوزت نطاق واجبها من خلال شد شعر السيدة للسيطرة عليها ودفعها لنقلها إلى غرفتها جسديا"، بحسب فوكس 35.وتقول التقارير إنه تم إرسال آيهي إلى سجن مقاطعة سيمينول، لكن تم إطلاق سراحها بعد دفع كفالة بقيمة 5000 دولار.ومن غير الواضح ما إذا كانت قد قدمت التماسًا أو استعانت بمحامي للتحدث نيابة عنها.