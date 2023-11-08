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سكب عليها الماء المغلي ثم قام بأمر مرعب... قرر أن ينتقم من زميلته في السكن المصابة بالتوحد والسبب لا يصدق!

سكب عليها الماء المغلي ثم قام بأمر مرعب... قرر أن ينتقم من زميلته في السكن المصابة بالتوحد والسبب لا يصدق!







ويُزعم أن كامرون كيرني، 26 عامًا، غضب من زميلته في السكن المصابة بالتوحد، لأنها تبولت على نفسها أثناء وجودها في الحمام، وفقًا لتقرير KENS5 وWPDE وKSAT.



لقد سكب "ماء ساخنًا حارقًا" عليها من فوق حجرة الاستحمام قبل أن يواصل الاعتداء عليها بوحشية في منزلهم في سان أنطونيو، تكساس، وفقًا لتقرير KENS5 وKSAT، نقلاً عن إفادة خطية بالاعتقال.



ويُزعم أيضًا أنه قام بإغراق المرأة البالغة من العمر 36 عامًا بالكحول قبل إشعال النار فيها، وفقًا لتقارير KENS5 نقلاً عن الإفادة الخطية.



وعندما سقطت على الأرض، همد الحريق، ولكن يُزعم أن كيرني أوقفها في الزاوية حتى تورمت ساقيها، ثم أشعل فيها النار مرة أخرى مع المزيد من الكحول، حسبما ذكرت قناة KSAT نقلاً عن الإفادة الخطية.



وكانت إحدى مقدمات الرعاية تقوم بتحميمها خلال حادثة 25 تشرين الأول المزعومة والتي تسببت في حروق شديدة في ذراعي المرأة وساقيها، ولم يتم تحديد هوية مقدم الرعاية، وفق ما نقل موقع اتُهم رجل من ولاية تكساس بسكب الماء الساخن على زميلته في الغرفة وإشعال النار فيها مرتين في اليوم نفسه، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متعددة.ويُزعم أن كامرون كيرني، 26 عامًا، غضب من زميلته في السكن المصابة بالتوحد، لأنها تبولت على نفسها أثناء وجودها في الحمام، وفقًا لتقرير KENS5 وWPDE وKSAT.لقد سكب "ماء ساخنًا حارقًا" عليها من فوق حجرة الاستحمام قبل أن يواصل الاعتداء عليها بوحشية في منزلهم في سان أنطونيو، تكساس، وفقًا لتقرير KENS5 وKSAT، نقلاً عن إفادة خطية بالاعتقال.ويُزعم أيضًا أنه قام بإغراق المرأة البالغة من العمر 36 عامًا بالكحول قبل إشعال النار فيها، وفقًا لتقارير KENS5 نقلاً عن الإفادة الخطية.وعندما سقطت على الأرض، همد الحريق، ولكن يُزعم أن كيرني أوقفها في الزاوية حتى تورمت ساقيها، ثم أشعل فيها النار مرة أخرى مع المزيد من الكحول، حسبما ذكرت قناة KSAT نقلاً عن الإفادة الخطية.وكانت إحدى مقدمات الرعاية تقوم بتحميمها خلال حادثة 25 تشرين الأول المزعومة والتي تسببت في حروق شديدة في ذراعي المرأة وساقيها، ولم يتم تحديد هوية مقدم الرعاية، وفق ما نقل موقع PEOPLE وتم القبض على كيرني بعد يومين.



وتظهر سجلات محكمة مقاطعة بيكسار أنه يواجه اتهامات بالاعتداء الجسيم بسلاح فتاك وإصابة شخص مصاب باعاقة.



وهو محتجز في سجن مقاطعة بيكسار بكفالة قدرها 150 ألف دولار بتهمة الاعتداء الجسيم وعلى 100 ألف دولار بتهمة إصابة شخص مصاب باعاقة.



وتظهر سجلات المحكمة أن كيرني لديه تاريخ من التهم الجنائية يعود تاريخه إلى عام 2017.



ولم يتمكن موقع PEOPLE على الفور من الوصول إلى المحامي الذي عينه كيرني.



ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 12 كانون الأول.