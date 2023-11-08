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أحد نوادي التعري في لاس فيغاس قرر أن يكرم المحاربين القدامى على طريقته... هذه هي الخدمات التي سيقدمها لهم! (صورة)

أحد نوادي التعري في لاس فيغاس قرر أن يكرم المحاربين القدامى على طريقته... هذه هي الخدمات التي سيقدمها لهم! (صورة)







وأعلن المديرون في Crazy Horse III المشهور عالميًا في Sin City عن هبة النتوء والطحن يوم الاثنين، وكشفوا عن نشرة إعلانية مرحة للترويج الوطني الذي يضم سيدة شقراء ترتدي بيكيني جريء وضيق ومليء بالنجوم.



ويقول الإعلان: "تكريم أولئك الذين خدموا... رقصة مجانية لجميع المحاربين القدامى والعاملين في الخدمة الفعلية."



وستوفر المتعريات في jiggle Joint خارج القطاع الرقصات المثيرة المجانية بين منتصف النهار والساعة 6 مساءً، وفقًا للنشرة الإعلانية.



وعلى أمل تحويل العطلة الفيدرالية إلى ثروة كاملة، تقدم Crazy Horse III أيضًا دخولًا مجانيًا إلى مؤسستها لأي مقيم في نيفادا يزيد عمره عن 21 عامًا.



وعادةً ما تصل تكلفة رقصات اللفة في المؤسسة إلى 20 دولارًا قبل الإكراميات، مما يعني أن الجنود والنساء الشجعان يمكنهم توفير المال من خلال العرض الترويجي.

يحتفل أحد نوادي التعري في لاس فيغاس بيوم المحاربين القدامى من خلال تقديم رقصات مثيرة مجانية للأعضاء العسكريين الحاليين والسابقين، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وأعلن المديرون في Crazy Horse III المشهور عالميًا في Sin City عن هبة النتوء والطحن يوم الاثنين، وكشفوا عن نشرة إعلانية مرحة للترويج الوطني الذي يضم سيدة شقراء ترتدي بيكيني جريء وضيق ومليء بالنجوم.ويقول الإعلان: "تكريم أولئك الذين خدموا... رقصة مجانية لجميع المحاربين القدامى والعاملين في الخدمة الفعلية."وستوفر المتعريات في jiggle Joint خارج القطاع الرقصات المثيرة المجانية بين منتصف النهار والساعة 6 مساءً، وفقًا للنشرة الإعلانية.وعلى أمل تحويل العطلة الفيدرالية إلى ثروة كاملة، تقدم Crazy Horse III أيضًا دخولًا مجانيًا إلى مؤسستها لأي مقيم في نيفادا يزيد عمره عن 21 عامًا.وعادةً ما تصل تكلفة رقصات اللفة في المؤسسة إلى 20 دولارًا قبل الإكراميات، مما يعني أن الجنود والنساء الشجعان يمكنهم توفير المال من خلال العرض الترويجي.