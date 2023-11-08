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قرر أن يتخلص من صهره السابق بسبب حضانة أولاد أخته... تفاصيل جريمته المدروسة صادمة!

منوعات
2023-11-08 | 16:17
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قرر أن يتخلص من صهره السابق بسبب حضانة أولاد أخته... تفاصيل جريمته المدروسة صادمة!
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قرر أن يتخلص من صهره السابق بسبب حضانة أولاد أخته... تفاصيل جريمته المدروسة صادمة!

قرر أن يتخلص من صهره السابق بسبب حضانة أولاد أخته... تفاصيل جريمته المدروسة صادمة!

أُدين طبيب أسنان في فلوريدا باستئجار قاتل محترف في عام 2014 لإطلاق النار وقتل صهره السابق الذي كان في خضم معركة حضانة مع أخته.

وأدانت هيئة محلفين في تالاهاسي، يوم الاثنين، تشارلي أديلسون، 47 عامًا، بكل التهم الموجهة إليه في مقتل دان ماركيل، 41 عامًا، بالرصاص عام 2014، وهو أستاذ قانون شهير في جامعة ولاية فلوريدا، وفقًا لما ذكرته صحيفة تالاهاسي الديمقراطية.

وأدانته هيئة المحلفين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، والتآمر لارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، والتحريض على القتل من الدرجة الأولى، وفق ما نقل موقع PEOPLE

وتداولت هيئة المحلفين لمدة ثلاث ساعات قبل التوصل إلى قرار، حسبما ذكرت صحيفة تالاهاسي الديمقراطية. عندما سمع تشارلي كلمة "مذنب" لأول مرة، نطق بكلمة "لا" ووضع رأسه على طاولة الدفاع، وفقًا للمنفذ.

وقال ممثلو الادعاء إن تشارلي دبر مؤامرة القتل مقابل أجر نيابة عن أخته الصغرى، ويندي أديلسون، خلال القضية المثيرة التي شهدت تحولات ومنعطفات لا تصدق لفتت الانتباه الوطني.

وبعد طلاق ماركيل وويندي، أرادت الانتقال إلى ميامي مع طفليهما لتكون أقرب إلى عائلتها، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، لكن القاضي قال إنها لا تستطيع القيام بذلك دون موافقة زوجها السابق، الذي قال إنه لم يكن يريدها أن تنتقل عبر الولاية مع الأطفال.

وفي صباح يوم 18 تموز 2014، أصيب ماركيل برصاصتين في رأسه من مسافة قريبة بعد عودته إلى المنزل من إحضار أطفاله إلى الحضانة والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وكان يجلس في سيارته هوندا أكورد في مرآب منزله في تالاهاسي ويتحدث عبر الهاتف عندما تم إطلاق النار عليه.

وتم نقله إلى مستشفى محلي وتوفي بعد 14 ساعة. وقد نفى ويندي أي تورط في جريمة القتل ولم يتم توجيه أي اتهام إليه مطلقًا.

وجادل ممثلو الادعاء بأن تشارلي طلب مساعدة صديقته آنذاك، كاثرين "كاتي" ماغبانوا، لتوظيف والد أطفالها، سيغفريدو "توتو" غارسيا، لقتل ماركيل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال ممثلو الادعاء إن غارسيا طلب من صديقه القديم لويس "تاتو" ريفيرا مساعدته.

غارسيا، المشتبه به الذي قاد سيارته إلى تالاهاسي مع ريفيرا من ميامي في سيارة مستأجرة، أدين في عام 2019 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 30 عامًا بتهمة التآمر.

ريفيرا، زعيم عصابة لاتين كينغ السابق، أقر بأنه مذنب في عام 2016 بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في صفقة إقرار بالذنب.

وفي عام 2022، حُكم على ماغبانوا بالسجن مدى الحياة بعد إدانتها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى والتآمر والتحريض على ارتكاب جريمة قتل.

مطالبات الابتزاز
وأثناء المحاكمة، اتخذ تشارلي الموقف، وشهد بأنه لا علاقة له بمقتل ماركيل، وفقًا لتقارير WPLG.

وجادل تشارلي ومحاموه بأن صديقته السابقة والرجلين خططوا لجريمة القتل دون علمه ثم ابتزوه بسببها، وفقًا لتقارير WPLG.

على المنصة، عندما سُئل عما إذا كان سيأخذ والد أبناء أخته بعيدًا عنهم، أجاب تشارلي: "لن يحدث ذلك أبدًا خلال مليون عام"، وفقًا لتقارير WPLG.

وشهد تشارلي بأنه لم يكن لديه أي فكرة عن هوية ريفيرا قبل إلقاء القبض عليه، وفقًا لتقارير WPLG.

وشهد أن ماغبانوا أخبرته أن زوجها السابق وصديقه قتلا ماركيل وأنه بحاجة إلى دفع أكثر من 300 ألف دولار خلال 48 ساعة – وإلا فسوف يُقتل، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وشعرت عائلة ماركيل بالارتياح بعد صدور الحكم.

وقالت شقيقته شيلي ماركيل، بحسب صحيفة تالاهاسي الديموقراطية: "لقد كانت هذه محنة طويلة ورهيبة لنا جميعًا... لقد أثر الأمر سلبًا على حياتنا. وهناك شعور حقيقي بالارتياح اليوم."

ويواجه تشارلي عقوبة السجن مدى الحياة.

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