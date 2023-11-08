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كان لديه سريره الخاص ومكتبه... عاش بالسر في مركز تسوق لأشهر عدة وهكذا كُشف أمره!

كان لديه سريره الخاص ومكتبه... عاش بالسر في مركز تسوق لأشهر عدة وهكذا كُشف أمره!







ويتم حاليًا نشر مقطع فيديو يصور حياة المستقطن الملحمية على تويتر، وفق ما نقل موقع



وبحسب المقطع، فقد قام الرجل المجهول الهوية خلسة بتخزين خيمة وطاولة وجهاز كمبيوتر وكرسي تحت الدرج.



وكان "فأر مركز التسوق" يخرج بشكل دوري لشحن أجهزته باستخدام منافذ مركز التسوق.



وأفادت صحيفة مترو أن أحد حراس الأمن اكتشف المستأجر غير المصرح به منذ أشهر، لكنه سمح له بتمديد إقامته بعد أن ادعى أنه بحاجة إلى "مكان للدراسة".



وانتهت إقامته في مركز التسوق في 30 تشرين الأول بعد أن اكتشفه شرطي آخر أقل استيعابًا في المركز التجاري، واعتقله بسبب مسكنه المتخفي غير القانوني.



وحتى الآن، لا يزال دافع الرجل للتعامل مع المركز التجاري باعتباره فندقًا طويل الأمد غير واضح.



هذه هي إحدى الطرق لمكافحة الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات: أعاد رجل من شنغهاي تعريف مفهوم إنشاء متجر بعد أن عاش دون أن يتم اكتشافه في مركز تجاري لمدة ستة أشهر - خلالها تهرب من حراس الأمن من خلال الاحتماء في خيمة أسفل الدرج.ويتم حاليًا نشر مقطع فيديو يصور حياة المستقطن الملحمية على تويتر، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبحسب المقطع، فقد قام الرجل المجهول الهوية خلسة بتخزين خيمة وطاولة وجهاز كمبيوتر وكرسي تحت الدرج.وكان "فأر مركز التسوق" يخرج بشكل دوري لشحن أجهزته باستخدام منافذ مركز التسوق.وأفادت صحيفة مترو أن أحد حراس الأمن اكتشف المستأجر غير المصرح به منذ أشهر، لكنه سمح له بتمديد إقامته بعد أن ادعى أنه بحاجة إلى "مكان للدراسة".وانتهت إقامته في مركز التسوق في 30 تشرين الأول بعد أن اكتشفه شرطي آخر أقل استيعابًا في المركز التجاري، واعتقله بسبب مسكنه المتخفي غير القانوني.وحتى الآن، لا يزال دافع الرجل للتعامل مع المركز التجاري باعتباره فندقًا طويل الأمد غير واضح.