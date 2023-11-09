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المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني للـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة تبادل اسرى ولو جزئية
هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)
منوعات
2023-11-09 | 00:32
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هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)
هو الأكبر على الإطلاق منذ عام 2010... رحبا بطفلهما إلى العالم بذهول: لن تصدقوا كم كان وزنه وطوله عن الولادة! (صور)
رحبت عائلة بطفل رضيع في الشهر الفائت، حيث ولد ما يقرب من ضعف حجم الطفل العادي.
وقال الأب الفخور تشانس أيريس من كامبريدج، أونتاريو، لفوكس نيوز ديجيتال: "أوه، لقد كان الأمر مذهلاً".
وأضاف: "لقد كانت تجربة مذهلة... الطريقة التي كان الأطباء والممرضات يهتفون بها. كان الأمر كما لو أن فريق تورونتو مابل ليفز فاز بكأس ستانلي، كان مجنونا، كان الجميع يقفزون ويصرخون، كان ممتعا."
ووُلد سوني أيريس – الطفل الخامس لتشانس وبريتني أيريس – بعملية قيصرية في 23 تشرين الأول في مستشفى كامبريدج التذكاري، وكان وزنه 14 رطلاً و8 أونصات، وكان طوله 55 سم، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وقال تشانس أيريس: "لم أفكر مطلقًا خلال مليون عام أنه سيكون وزنه 14 رطلاً... كان الجميع يراهنون على حجمه، حتى الأطباء والممرضات."
لكن سوني فاق توقعات الجميع، على الرغم من أن اثنين من إخوته ولدا بوزن يزيد عن 13 رطلاً.
وقال تشانس أيريس: "لقد وضعوه على الميزان، وكان الأمر جامحًا".
وأضاف الأب لخمسة أطفال: "عندما قالوا بالفعل 14.8، توقفنا جميعًا وحدقنا في بعضنا البعض، ثم الشيء التالي الذي تعرفه، كان الأمر مثل - واو، هذا جنون".
ويتراوح متوسط وزن الطفل بعد فترة الحمل ما بين 7 أرطال و2 أونصة و7 أرطال و6 أونصات، وفقًا للمركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وغالبًا ما يولد الأطفال الأكبر حجمًا بحوالي 9 أرطال أو أكثر، لكن الطفل الذي يزيد وزنه عن 14 رطلاً فاجأ حتى طبيب بريتني أيريس.
ومن المؤكد أن ولادة سوني، مع وزنه القياسي - على الأقل منذ عام 2010 - قد أثارت أنظار العاملين في المستشفى.
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