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"كان رأسها بحجم كرة القدم"... اصطادوا ثعبانًا بحجم خيالي: ظنينا أنه تمساح! (صور)

منوعات
2023-11-09 | 02:00
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"كان رأسها بحجم كرة القدم"... اصطادوا ثعبانًا بحجم خيالي: ظنينا أنه تمساح! (صور)

"كان رأسها بحجم كرة القدم"... اصطادوا ثعبانًا بحجم خيالي: ظنينا أنه تمساح! (صور)

أحدث صيادو الثعابين في بانهاندل ضجة كبيرة بعد اصطياد ثعبان يبلغ وزنه حوالي 200 رطل، وهو ثاني أكبر ثعبان يتم صيده على الإطلاق في الولاية، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال مايك إلفنباين، أحد الناشطين في مجال الحفاظ على البيئة، لشبكة فوكس 35 نيوز عن عملية الالتقاط "السريالية" التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع في محمية Big Cypress الوطنية في جنوب فلوريدا: "كان رأسها بحجم كرة القدم".

كان هذا المواطن الفلوريدي - وهو ليس صيادًا محترفًا للثعابين - وابنه كول، قد التقيا للتو بثلاثة رجال آخرين يبحثون عن الثعابين البورمية، وهي ثعبان غازي من جنوب شرق آسيا ينتشر الآن عبر جنوب الولايات المتحدة.

ويتذكر إلفنباين، الذي قال إن الثعبان بدا في البداية كبيرًا جدًا لدرجة أنهم اعتقدوا أنه تمساح: "لقد صادفنا جميعًا هذا الثعبان العملاق في الطريق في نفس الوقت بالضبط".

وبحسب ما ورد تطلب الأمر خمسة أشخاص للسيطرة على الزاحف الضخم.

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