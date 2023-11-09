سيدة فلسطينية كادت أن تسقط أرضاً أثناء اعتقالها...ما علاقة واتساب؟ (فيديو)

سيدة فلسطينية كادت أن تسقط أرضاً أثناء اعتقالها...ما علاقة واتساب؟ (فيديو)



قام الجيش الاسرائيلي باعتقال سيدة فلسطينية ثلاثينية، بعد نشرها كلمات تعاطف مع ما يجري في قطاع غزة على واتساب.



وظهرت السيدة في الفيديو المصوّر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مرعوبة من العناصر الذين أتوا لاعتقالها من منزلها، حيث اتُهمت بدعم الإرهاب أي حركة حماس.



وعلا حينها صراخ السيدة رفضاً لهذه التهمة، واختل توازنها وكادت أن تسقط أرضاً.



وخلال الساعات الفائتة، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واقتحامات جديدة في الضفة الغربية والقدس، طالت جامعة بيرزيت.



وطالت المداهمات كذلك منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولاً إلى الفجر، حيث تم نقل المعتقلين إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.



أما السيدة الظاهرة في الفيديو، فلم يعرف مصيرها بعد.