نيمار يُفجع بموت "صديقة عزيزة"...هكذا توفيت المؤثرة لوانا أندرادي!

بسعرٍ خيالي... بيع ماسة زرقاء "مثالية" خلال مزاد في جنيف (صور)

بسعرٍ خيالي... بيع ماسة زرقاء "مثالية" خلال مزاد في جنيف (صور)

كايتي برايس تصدم جمهورها في لقاء مباشر بسبب حادثة محرجة.... هل تسرب الحشو التجميلي من مؤخرتها على المسرح؟!