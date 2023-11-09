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نيمار يُفجع بموت "صديقة عزيزة"...هكذا توفيت المؤثرة لوانا أندرادي!

منوعات
2023-11-09 | 03:51
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نيمار يُفجع بموت &quot;صديقة عزيزة&quot;...هكذا توفيت المؤثرة لوانا أندرادي!
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نيمار يُفجع بموت "صديقة عزيزة"...هكذا توفيت المؤثرة لوانا أندرادي!

نيمار يُفجع بموت "صديقة عزيزة"...هكذا توفيت المؤثرة لوانا أندرادي!

أشاد لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار بصديقته العزيزة، المؤثرة لوانا أندرادي، التي توفيت أثناء عملية شفط الدهون، بحسب موقع "ذا صن".

وأكد مستشفى ساو لويز البرازيلي أن الشابة البالغة من العمر 29 عاماً أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة بعد تجلط الدم، وتوفيت يوم الثلاثاء.

واستخدم المعجبون المفجوعون من كل أنحاء العالم، وأحباء لوانا، وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة حزنهم العميق وصدمتهم.

وكان نيمار من بين اولئك الذين دخلوا في حالة صدمة، حيث نشر رسالة حزينة على خلفية سوداء في حسابه على انستغرام، قال فيها: "يوم حزين مع خبرين سيئين للغاية. أولاً، كان الهجوم الذي تعرض له والدا برونا بيانكاردي، ولكن الحمد لله أن الجميع بخير! وثانيًا، وفاة صديقة عزيزة. تعازيّ لجميع أفراد العائلة، تقبل الله لوانا بأذرع مفتوحة".

وكانت حبيبة نيمار ووالدة طفلته، عارضة الأزياء برونا بيانكاردي، قد أُصيبت بالذعر، بعد أن اقتحمت عصابة منزل عائلتها في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، وكممت والديها وسرقت ممتلكاتهما الفاخرة.

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