الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بسعرٍ خيالي... بيع ماسة زرقاء "مثالية" خلال مزاد في جنيف (صور)
منوعات
2023-11-09 | 04:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بسعرٍ خيالي... بيع ماسة زرقاء "مثالية" خلال مزاد في جنيف (صور)
بيعت "بلو رويال"، وهي ماسة زرقاء توصف بأنها مثالية، الثلاثاء في مقابل 43,8 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز في جنيف، من دون أن تنجح في خطف لقب أغلى حجر من نوعه في تاريخ المزادات.
وكانت ماسة "بلو رويال" القطعة الأساسية خلال سلسلة مزادات تُنظم هذا الشهر على ضفاف بحيرة جنيف، إلى جانب قطع شهيرة من تاريخ السينما، بينها عقد من اللؤلؤ كانت تضعه الممثلة أودري هيبورن أو ساعة كانت ملكاً للنجم مارلون براندو.
وتُعدّ الماسة البالغ وزنها 17,61 قيراطاً، أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات.
هذا الحجر الموضوع داخل خاتم كان جزءاً من مجموعة خاصة لمدة 50 عاماً. وقالت دار المزادات إنه بيع بمبلغ 39,505 مليون فرنك سويسري بعد سبع دقائق من انطلاق المزايدات إلى هاو خاص لجمع التحف والقطع الفنية شارك في المزايدة عبر الهاتف.
وقال المسؤول عن مبيعات المجوهرات لدى دار كريستيز في جنيف ماكس فاوست لوكالة فرانس برس "نحن سعداء للغاية بالنتيجة. لقد بيعت (الماسة) بسعر يناهز 2,5 مليون دولار للقيراط الواحد. إنها أغلى قطعة مجوهرات تباع في عام 2023 بأكمله، دولياً، في أي دار مزادات... نحن سعداء جداً جداً".
وأضاف "إنها واحدة من أغلى 10 قطع تم بيعها على الإطلاق في فئة المجوهرات".
وأعلن المسؤول العالمي لمزادات المجوهرات لدى دار كريستيز راهول كاداكيا، قبل المزاد إن عددا كبيرا من الماسات الملوّنة الحديثة خضعت لقص مختلف تعزيزاً للونها.
أما في حالة "بلو رويال" فإن "المادة الخام نفسها غنية جدا لدرجة أنهم تمكنوا من قصّها وفق نمط كلاسيكي رائع"، مضيفاً "إنها تلبي جميع المتطلبات - إنها حقاً الأفضل في فئتها".
تُعدّ الماسات الزرقاء الزاهية التي تزن أكثر من 10 قيراط نادرة جدا. ومنذ تأسيس دار كريستيز عام 1766، لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.
لا تزال قطعة المجوهرات الأغلى ثمناً في تاريخ المزادات هي ماسة "أوبنهايمر بلو"، التي بيعت في مقابل 57,5 مليون دولار في عام 2016.
ويستمر موسم مزادات الخريف بزخم في جنيف، حيث تقدم دار سوذبيز أيضاً مجموعة استثنائية هذا الأسبوع، توصف بأنها أهم مجموعة من المجوهرات الإمبراطورية والملكية التي يتم طرحها للمزاد على الإطلاق.
روبان ميلار – فرانس برس
آخر الأخبار
منوعات
بيع
ماسة
بلو رويال
زرقاء
مزاد كريستيز
أغلى ماسة
جينيف
تاريخ المزادات.
التالي
جزيرة جديدة تبصر النور في اليابان... تكونت نتيجة ثوران بركان متفجر تحت الماء! (فيديو)
نيمار يُفجع بموت "صديقة عزيزة"...هكذا توفيت المؤثرة لوانا أندرادي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:42
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الاتصال على 03709256
آخر الأخبار
04:42
مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة A+ في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الاتصال على 03709256
0
آخر الأخبار
15:25
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": ما قامت به حماس رد فعل طبيعي على ما قامت به إسرائيل لتحرير المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وهي لم تخطىء
آخر الأخبار
15:25
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": ما قامت به حماس رد فعل طبيعي على ما قامت به إسرائيل لتحرير المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وهي لم تخطىء
0
آخر الأخبار
2023-11-07
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة -B في مستشفى الأرز - الزلقا... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70080060
آخر الأخبار
2023-11-07
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة -B في مستشفى الأرز - الزلقا... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70080060
0
فنّ
2023-11-07
كانت ضربة مدمّرة لها... جينيفر أنيستون "تكافح" بشدّة بعد وفاة ماثيو بيري! (فيديو)
فنّ
2023-11-07
كانت ضربة مدمّرة لها... جينيفر أنيستون "تكافح" بشدّة بعد وفاة ماثيو بيري! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:02
مشجع يقتحم ملعب مانشستر ويرفع علم فلسطين! (فيديو)
منوعات
07:02
مشجع يقتحم ملعب مانشستر ويرفع علم فلسطين! (فيديو)
0
منوعات
06:39
قرر أن يعتذر من حبيبته "المجنونة جدا" على متن الطائرة.... هذا ما فعلته المضيفة لمساعدته!
منوعات
06:39
قرر أن يعتذر من حبيبته "المجنونة جدا" على متن الطائرة.... هذا ما فعلته المضيفة لمساعدته!
0
منوعات
06:28
اليكم ما يستخدمه سكان غزة لتشغيل سياراتهم بدل الوقود...وهذه هي مخاطره المميتة! (فيديو)
منوعات
06:28
اليكم ما يستخدمه سكان غزة لتشغيل سياراتهم بدل الوقود...وهذه هي مخاطره المميتة! (فيديو)
0
منوعات
05:50
حفل زفاف غريب وغير مألوف...شريكان تزوجا في مقبرة قديمة وهذا ما كان يوجد بداخلها! (صور)
منوعات
05:50
حفل زفاف غريب وغير مألوف...شريكان تزوجا في مقبرة قديمة وهذا ما كان يوجد بداخلها! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-10-27
توغّل اسرائيليّ جديد في القطاع.. وتدريبات لوحدات خاصّة
أخبار دولية
2023-10-27
توغّل اسرائيليّ جديد في القطاع.. وتدريبات لوحدات خاصّة
0
منوعات
2023-10-23
الجفاف في الأمازون يكشف نقوشاً قديمة يعود تاريخها إلى 2000 عام
منوعات
2023-10-23
الجفاف في الأمازون يكشف نقوشاً قديمة يعود تاريخها إلى 2000 عام
0
فنّ
2023-10-31
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
فنّ
2023-10-31
راغب علامة يسأل: في حرب الكبار شو ذنب الطفولة؟!
0
فنّ
2023-08-12
سارة أبي كنعان تعلن خطوبتها من وسام فارس ضمن مقطع فيديو مؤثر: "طلعت الإشاعة مظبوطة" (فيديو)
فنّ
2023-08-12
سارة أبي كنعان تعلن خطوبتها من وسام فارس ضمن مقطع فيديو مؤثر: "طلعت الإشاعة مظبوطة" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:07
كيلاني: دخلنا مرحلة جديدة في مسار "طوفان الاقصى"... وهذه شروط "حماس" للسير بالهدنة
آخر الأخبار
04:07
كيلاني: دخلنا مرحلة جديدة في مسار "طوفان الاقصى"... وهذه شروط "حماس" للسير بالهدنة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:26
أطفال ونساء نجوا بأعجوبة من غارة إسرائيلية على بلدة ياطر الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
17:26
أطفال ونساء نجوا بأعجوبة من غارة إسرائيلية على بلدة ياطر الجنوبية
0
أخبار دولية
14:34
في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه
أخبار دولية
14:34
في معاناة أطفال غزة اليومية... محاولات الحصول على قطرة مياه
0
أخبار دولية
14:19
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون الإفراج عن الرهائن
أخبار دولية
14:19
نتانياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة من دون الإفراج عن الرهائن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الرواية الاسرائيلية تدعي التقدم في الميدان... فهل توافق اسرائيل على الهدنة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الرواية الاسرائيلية تدعي التقدم في الميدان... فهل توافق اسرائيل على الهدنة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"دولاروما" عملة جديدة في ميلانو
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"دولاروما" عملة جديدة في ميلانو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إبتكار جديد لتهريب السوريين عبر الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:51
إبتكار جديد لتهريب السوريين عبر الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا تغير في خطاب واشنطن تجاه الحرب الدائرة بين حماس وتل ابيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ماذا تغير في خطاب واشنطن تجاه الحرب الدائرة بين حماس وتل ابيب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هوكستين: لحظر فلسطيني وإلتزام بمنطقة إشتباك بعمق ٢ كلم
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هوكستين: لحظر فلسطيني وإلتزام بمنطقة إشتباك بعمق ٢ كلم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:55
عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!
منوعات
09:55
عروسان أقاما علاقة ثلاثية ليلة زفافهما... هوية الشخص الثالث صادمة والسبب غريب جدا!
2
خبر عاجل
03:27
المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني للـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة تبادل اسرى ولو جزئية
خبر عاجل
03:27
المتحدث باسم حركة حماس في لبنان وليد كيلاني للـLBCI: دخلنا مرحلة جديدة في مسار عملية طوفان الاقصى مع الاعلان عن هدنة قريبة وادخال المساعدات الاغاثية إلى غزة وإبرام صفقة تبادل اسرى ولو جزئية
3
منوعات
10:22
استدرجها إلى فندق... هكذا نفذ رجل أمن جريمته بحق حبيبته!
منوعات
10:22
استدرجها إلى فندق... هكذا نفذ رجل أمن جريمته بحق حبيبته!
4
خبر عاجل
11:14
مصدر مقرب من حماس: مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام في مقابل إطلاق 12 رهينة نصفهم أميركيون
خبر عاجل
11:14
مصدر مقرب من حماس: مفاوضات حول هدنة من ثلاثة أيام في مقابل إطلاق 12 رهينة نصفهم أميركيون
5
خبر عاجل
07:48
أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات: قطر تتوسط لإطلاق رهائن مقابل وقف إطلاق نار موقت في غزة
خبر عاجل
07:48
أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات: قطر تتوسط لإطلاق رهائن مقابل وقف إطلاق نار موقت في غزة
6
خبر عاجل
14:44
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": زيارة هوكستين عنوانها التأكيد على ضرورة بقاء حزب الله خارج الحرب والجيش يقوم بدوره على الحدود والدولة تستطيع لجم الفصائل التي تحاول إدخال لبنان بالصراع الخارجي
خبر عاجل
14:44
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": زيارة هوكستين عنوانها التأكيد على ضرورة بقاء حزب الله خارج الحرب والجيش يقوم بدوره على الحدود والدولة تستطيع لجم الفصائل التي تحاول إدخال لبنان بالصراع الخارجي
7
خبر عاجل
15:45
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": إسرائيل خرقت القرار 1701 وحزب الله موجود على أرض الجنوب بصفته مقاومة شرعية وإذا اعتدت إسرائيل على لبنان بطريقة أكثر عنفًا ولم يتدخل الحزب فحينها سألقي اللوم عليه
خبر عاجل
15:45
اللواء ابراهيم لـ"حوار المرحلة": إسرائيل خرقت القرار 1701 وحزب الله موجود على أرض الجنوب بصفته مقاومة شرعية وإذا اعتدت إسرائيل على لبنان بطريقة أكثر عنفًا ولم يتدخل الحزب فحينها سألقي اللوم عليه
8
موضة وجمال
09:28
لفت مؤخرتها العارية بسلسلة من أضواء عيد الميلاد... إعلان جديد لكيندال جينر! (صورة)
موضة وجمال
09:28
لفت مؤخرتها العارية بسلسلة من أضواء عيد الميلاد... إعلان جديد لكيندال جينر! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More