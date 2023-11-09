بسعرٍ خيالي... بيع ماسة زرقاء "مثالية" خلال مزاد في جنيف (صور)

بيعت "بلو رويال"، وهي ماسة زرقاء توصف بأنها مثالية، الثلاثاء في مقابل 43,8 مليون دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز في جنيف، من دون أن تنجح في خطف لقب أغلى حجر من نوعه في تاريخ المزادات.

وكانت ماسة "بلو رويال" القطعة الأساسية خلال سلسلة مزادات تُنظم هذا الشهر على ضفاف بحيرة جنيف، إلى جانب قطع شهيرة من تاريخ السينما، بينها عقد من اللؤلؤ كانت تضعه الممثلة أودري هيبورن أو ساعة كانت ملكاً للنجم مارلون براندو.

وتُعدّ الماسة البالغ وزنها 17,61 قيراطاً، أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات.

هذا الحجر الموضوع داخل خاتم كان جزءاً من مجموعة خاصة لمدة 50 عاماً. وقالت دار المزادات إنه بيع بمبلغ 39,505 مليون فرنك سويسري بعد سبع دقائق من انطلاق المزايدات إلى هاو خاص لجمع التحف والقطع الفنية شارك في المزايدة عبر الهاتف.

وقال المسؤول عن مبيعات المجوهرات لدى دار كريستيز في جنيف ماكس فاوست لوكالة فرانس برس "نحن سعداء للغاية بالنتيجة. لقد بيعت (الماسة) بسعر يناهز 2,5 مليون دولار للقيراط الواحد. إنها أغلى قطعة مجوهرات تباع في عام 2023 بأكمله، دولياً، في أي دار مزادات... نحن سعداء جداً جداً".

وأضاف "إنها واحدة من أغلى 10 قطع تم بيعها على الإطلاق في فئة المجوهرات".

وأعلن المسؤول العالمي لمزادات المجوهرات لدى دار كريستيز راهول كاداكيا، قبل المزاد إن عددا كبيرا من الماسات الملوّنة الحديثة خضعت لقص مختلف تعزيزاً للونها.

أما في حالة "بلو رويال" فإن "المادة الخام نفسها غنية جدا لدرجة أنهم تمكنوا من قصّها وفق نمط كلاسيكي رائع"، مضيفاً "إنها تلبي جميع المتطلبات - إنها حقاً الأفضل في فئتها".

تُعدّ الماسات الزرقاء الزاهية التي تزن أكثر من 10 قيراط نادرة جدا. ومنذ تأسيس دار كريستيز عام 1766، لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.

لا تزال قطعة المجوهرات الأغلى ثمناً في تاريخ المزادات هي ماسة "أوبنهايمر بلو"، التي بيعت في مقابل 57,5 مليون دولار في عام 2016.

ويستمر موسم مزادات الخريف بزخم في جنيف، حيث تقدم دار سوذبيز أيضاً مجموعة استثنائية هذا الأسبوع، توصف بأنها أهم مجموعة من المجوهرات الإمبراطورية والملكية التي يتم طرحها للمزاد على الإطلاق.

روبان ميلار – فرانس برس