حفل زفاف غريب وغير مألوف...شريكان تزوجا في مقبرة قديمة وهذا ما كان يوجد بداخلها! (صور)

اليكم ما يستخدمه سكان غزة لتشغيل سياراتهم بدل الوقود...وهذه هي مخاطره المميتة! (فيديو)

اليكم ما يستخدمه سكان غزة لتشغيل سياراتهم بدل الوقود...وهذه هي مخاطره المميتة! (فيديو)

اعتدى جنسياً على ما لا يقلّ عن 50 طفلاً... و100 ألف صورة توثق الجرائم المروعة!