اليكم ما يستخدمه سكان غزة لتشغيل سياراتهم بدل الوقود...وهذه هي مخاطره المميتة! (فيديو)

اليكم ما يستخدمه سكان غزة لتشغيل سياراتهم بدل الوقود...وهذه هي مخاطره المميتة! (فيديو)

بعد القصف الاسرائيلي لمحطات الوقود في غزة، ونفاد الكميات في المحطات التي لم يتم تدميرها، أصبح من الصعب الحصول على الوقود.



واضطر سائقو المركبات البحث عن طرق بديلة تمكنهم من تسيير مركباتهم. فاستخدم معظمهم زيت الطعام الذي يطلق عليه في قطاع غزة اسم "سِيرِجْ" بديلاً عن الوقود وزيت المحرك.



وأكّد السائقون أن أنواعاً معينة من المركبات يمكن أن تسير باستخدام زيت الطعام، ولكنه يتلف المحركات مع الوقت، وله رائحة قوية من الممكن أن تؤذي ذوي الأمراض المزمنة، وتخنق المارة في الشوارع، من بينهم الحوامل وكبار السن.