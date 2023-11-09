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قرر أن يعتذر من حبيبته "المجنونة جدا" على متن الطائرة.... هذا ما فعلته المضيفة لمساعدته!
منوعات
2023-11-09 | 06:39
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قرر أن يعتذر من حبيبته "المجنونة جدا" على متن الطائرة.... هذا ما فعلته المضيفة لمساعدته!
قرر أن يعتذر من حبيبته "المجنونة جدا" على متن الطائرة.... هذا ما فعلته المضيفة لمساعدته!
انتشرت مضيفة طيران مقيمة في بوسطن تُدعى فيرا، والمعروفة أيضًا باسم @balancedflyer على تيك توك، على التطبيق بعد مشاركة طلب غريب تلقته في منتصف الرحلة.
وفي الفيديو الذي حصد أكثر من 20 ألف مشاهدة، قالت فيرا إن رجلاً جاء إلى الجزء الخلفي من الطائرة وأخبرها أن لديه "سؤالًا غريبًا" ليطرحه عليها.
وأوضح أن صديقته "المجنونة للغاية" كانت غاضبة منه في مقدمة الطائرة، وسأل أحد أفراد الطاقم عما إذا كانت مستعدة لإصدار إعلان في نهاية الرحلة، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست.
وباستخدام أسماء مزيفة، قالت فيرا إنه أراد منها أن تقول: "سارة، إريك آسف حقًا، وهو يتطلع إلى قضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة معك".
وقالت فيرا إنها عندما سمعت ذلك، شعرت بالإثارة واعتقدت أنه كان لطيفًا - رغم أنها تساءلت عما فعله لإثارة غضب صديقته.
وبحسب ما ورد، أخبرها بشيء "سخيف" ثم "تجاهله" دون مزيد من التوضيح، مما يشير إلى أن القصة كانت أكثر مما سمح به.
وقالت: "قلت له، لا بد أنك فعلت شيئًا سيئًا جدًا حتى تطلب هذه اللفتة الكبرى".
وكشفت فيرا في التعليقات أنها أصدرت هذا الإعلان في نهاية الرحلة.
"كان عظيما. لقد تشاورت مع طاقمي أولاً وقد أعجبهم ذلك. ضحك العملاء واعتقد الزوجان أن الأمر مضحك."
وبينما اعتقدت فيرا أنها كانت خطوة لطيفة، كما فعلت صديقتها التي تعمل معها في الجزء الخلفي من الطائرة، قالت المضيفة في مقدمة الطائرة إنها ستغضبها أكثر لأنها "تصنع مشهدًا من شيء خطير".
ومع ذلك، أقرت فيرا أن الأمر يعتمد على الموقف والشخص.
"لكن الأمر يعتمد على ما فعله. وأوضحت أن ما قاله لم يكن سيئا إلى هذا الحد، لكن كما قلت، هناك المزيد في القصة."
وطرحت سؤالين على مشاهديها: لو كنت مضيفة طيران، هل ستصدرين هذا الإعلان؟ وكفتاة، هل ستنبهرين بهذه اللفتة أم ستجعلك أكثر جنونًا؟
وانقسم المعلقون حول ما سيشعرون به لو كانوا في هذا الموقف.
وقال بعض الناس أنهم سيحبون ذلك، وفي حين اعتبر غيرهم أن الأمر مرفوض.
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