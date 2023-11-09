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ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: "مرحبًا يا عزيزتي"! (فيديو)

منوعات
2023-11-09 | 07:47
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ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: &quot;مرحبًا يا عزيزتي&quot;! (فيديو)
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ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: "مرحبًا يا عزيزتي"! (فيديو)

ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: "مرحبًا يا عزيزتي"! (فيديو)

نشرت الشرطة في ولاية أركنساس لقطات مصورة من كاميرا شخصية يُزعم أنها تظهر فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات يتم إنقاذها من داخل خزانة ملابس رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، وفقًا للتقارير.

ويُزعم أن الطفلة، الذي لم تذكر السلطات في تونتيتاون بولاية أركنساس اسمها، كانت في "مساحة صغيرة" سرية مغطاة بلوح تم تثبيته على الحائط في منزل المشتبه به، جون طومسون، حسبما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي، نقلاً عن طومسون. 

وقالت الشرطة إن طومسون قال في البداية إن الطفلة لم تكن معه عندما وصلت الشرطة إلى باب منزله لمساعدة سلطات إدارة الخدمات الإنسانية في أركنساس في استعادتها، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقالت الشرطة إنه تم السماح للضباط في النهاية بالدخول وسمعوا ضجيجًا أثناء وجودهم في الموقع، وفقًا لـ KARK و5 News.

وبعد السماح لهم بالدخول، "جثا طومسون على ركبتيه" داخل الخزانة، ثم تحرك حول بعض الصناديق وفك لوحًا مثبتًا على الحائط للسماح للفتاة بالخروج من المكان، حسبما ورد في تقرير الاعتقال.

وتُظهر لقطات  كاميرا الملابس التي نشرتها الشرطة، الضباط في خزانة ملابس مكتظة بالكامل ورجلًا يرتدي قبعة بيسبول على الأرض يفتشون الملابس.

وسرعان ما أخرج الرجل طفلة طمس وجهها في الفيديو.

وسُمع صوت الشرطة في مكان الحادث وهي تحيي الطفلة، حيث قال ضابطان: "مرحبًا يا عزيزتي!"

وقال المحقق كيث ليندلي لصحيفة يو إس إيه توداي: "لقد كانت عاطفية للغاية عندما خرجت وكانت خائفة للغاية... لقد أمرها بعدم إصدار صوت أو الكشف عن وجودها هناك".

ويواجه طومسون اتهامات بالسجن الباطل وتعريض الأطفال للخطر والتدخل في حضانة الأطفال، وفقًا لـ KARK.

وتم حجزه في مركز احتجاز مقاطعة واشنطن يوم الجمعة وتم إطلاق سراحه بكفالة بقيمة 5000 دولار بعد يومين، وفقًا لـ KARK. وذكرت صحيفة يو إس إيه توداي أنه اعترف بالذنب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد عين محاميا.

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(فيديو)

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