خلاف حول "مهر عروس" يؤدي إلى مصيبة... رجل ينتقم من والد العريس في مشهدٍ مروع! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مروع اللحظة التي حاول فيها رجل اقتحام منزل حاملاً سكيناً قبل أن يطعن والد زوج ابنته حتى الموت بسبب خلاف على هدايا الزفاف في بريطانيا.

وواجه أحمد السينو، 43 عاما، طبيب الأسنان محمد سالم إبراهيم، 55 عاما، على عتبة منزله قبل أن يطعنه أربع مرات بسكين مطبخ.

وكان أحمد ومحمد قد اختلفا بعد حفل الزفاف حول المجوهرات الذهبية (او المهر) المقدمة للعروس كهدايا.

وفي التفاصيل، قام أحمد بالهجوم العنيف قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 13 آذار من العام الفائت، حيث طعن محمد مرات عدة في منزله في كاسل فالي، برمنغهام.

كما قام بطعن زوج ابنته آرام إبراهيم، الذي أصيب بجروح خطيرة لكنه نجا من الهجوم.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في شارع كادبوري درايف، لكن لم يتم إنقاذ محمد، وهو أب لخمسة أطفال.

أما بالنسبة لأحمد فلاذ بالفرار بعد الهجوم، إلا أن السلطات تمكنت من تعقبه وإلقاء القبض عليه خارج منزله في نورثفيلد.