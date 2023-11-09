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طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)

منوعات
2023-11-09 | 09:44
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طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)
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طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)

طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل!

قُتل طبيب أسنان سوري الجنسية، على عتبة باب منزله في بريطانيا، على يد والد زوجة ابنه بعد خلاف حول هدايا الزفاف، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وفي التفاصيل، كان محمد سالم إبراهيم، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي غادر سوريا أثناء الحرب بحثاً عن حياة آمنة في المملكة المتحدة، في منزله في كاسل فالي، برمنغهام، عندما تعرض للطعن بشكل متكرر على يد رجل يدعى أحمد السينو بعد الخلاف حول المجوهرات الذهبية التي تم منحها لأولادهما.

وخلال الهجوم، قام ألسينو أيضًا بجرح زوج ابنته، آرام إبراهيم، الذي نجا من الهجوم لكنه أصيب بجروح خطيرة.

والتقطت لقطات مرعبة لجرس الباب اللحظات التي سبقت جريمة القتل، حيث واجه المتهم ضحيته قبل أن يطعنه بالسكين حتى الموت، ليتم القبض عليه بعد فراره من مكان الحادث.
 
This social media picture of the couple seems especially poignant after Mr Ibrahim's death
 

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