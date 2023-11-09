أرادت وضع زينة عيد الميلاد مبكراً... مؤثرة تلقى حتفها بطريقة مأساوية! (صورة)

توفيت مؤثرة برازيلية بعد تعرضها لنوبة قلبية في منزلها أثناء وضع زينة عيد الميلاد مبكرا.

وكانت فانيسا مانشيني، 41 عامًا، في شقتها الفاخرة في البرازيل مع والديها عندما وقت أرضاً فجأة.

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث لكن نجمة وسائل التواصل الاجتماعي لم تظهر عليها أي علامات تدلّ أنها لا تزال حيّة وتوفيت في منزلها في ماناوس في 6 تشرين الثاني.

وأعلنت عائلة المؤثرة في بيان: "لقد توفيت المؤثرة فانيسا مانشيني إثر تعرّضها لنوبة قلبية حادة. وكانت فانيسا مليئة بالفرح وروح الدعابة الطيبة".

وكان لدى فانيسا ما يقرب من 30 ألف متابع على إنستغرام، حيث كانت تشارك متابعيها يومياً تفاصيل عن حياتها اليومية وأسفارها وتمارينها الروتينية.