صاحب حانة يستشيط غضباً... هذا ما فعلته زبونة للتهرب من تسديد الفاتورة! (فيديو)

أعاد صاحب حانة أموال إحدى الزبائن بعد العثور على "شعر في الطعام"، ليُدرك بعدها أنه تم وضعها على الطبق عن قصد.

واشتكت زبونة في الحانة من طبقها، الّذي يتضمن عشاء لحم البقر المشوي، وتبلغ قيمته 12.95 جنيهًا إسترلينيًا (أكثر من 15 دولارا)، في الحانة الواقعة في بلاكبيرن، لانكشاير ببريطانيا، حيث زعمت أنها وجدت شعرة في صحنها.

ولكن عندما قام المالك توم كروفت بفحص كاميرات المراقبة للتأكد من أن شعر موظفيه مربوط إلى الخلف، أدرك أن الزبونة أقدمت على هذا الفعل بنفسها للحصول على وجبة مجانية.

وتظهر اللقطات الزبونة تهمس للرجل الذي كان معها، قبل أن تسحب خصلة من شعرها الأسود الطويل وتضعها على الطبق.

ويقول توم، 32 عامًا، إن الزبونة اشتكت من الأمر الأمر الّذي سبب له إحراجاً كبيراً في الحانة، فعرض عليها استرداد أموالها بالكامل.

وقرر توم، الّذي شعر بغضب عارم، تحذير أصحاب المطاعم والحانات الآخرين من الوقوع في فخ الأشخاص الذين قد يقومون بفعل مماثل.