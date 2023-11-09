موسيقية تتهم الرئيس السابق للهيئة القائمة على جوائز غرامي باغتصابها

رفعت موسيقية الأربعاء دعوى قضائية ضد نيل بورتناو، الرئيس السابق لـ"ريكوردينغ أكاديمي" المسؤولة عن تنظيم جوائز "غرامي"، متهمة إياه بتخديرها واغتصابها في أحد فنادق نيويورك عام 2018.وبحسب الدعوى التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، بدأت المدعية آنذاك "تشعر بأنها مشوشة" عقب تناول كأس من النبيذ قدّمه لها بورتناو.ثم فقدت وعيها واستيقظت مرات عدة خلال الليل وهي تشعر بأن بورتناو كان يعتدي عليها جنسياً.واتّهمت الموسيقية التي أبقيت هويتها طي الكتمان، "ريكوردينغ أكاديمي" بالإهمال.وأشارت إلى أنّ الاكاديمية تجاهلت أقوالها عندما أبلغت المسؤولين فيها عن تعرّضها للاغتصاب.وتعيد هذه الدعوى إلى الأذهان سنوات من الاضطرابات واجهتها الاكاديمية وأضرّت بصورتها.وبعدما تولى إدارة الأكاديمية لـ17 عاماً، فُصل بورتناو عام 2019 بعد تصريحات له اعتُبرت متحيزة جنسياً.لكن في العام 2020، أشارت ديبورا دوغان التي خلفته إلى خلل وظيفي كبير داخل المؤسسة واتهمته باغتصاب موسيقية، هي نفسها مَن رفعت الدعوى، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".وأكدت دوغان أنّ ما أقدم عليه بورتناو هو "السبب الحقيقي الكامن وراء عدم تجديد عقده" مع الأكاديمية.ولم تطرّق الموسيقية المعنية لواقعة الاغتصاب حتى اليوم، فيما دأب بورتناو على نفي هذه الاتهامات. وفي حديث إلى الصحيفة الأميركية، نفى أحد ممثليه الاتهامات التفصيلية الجديدة في حقه.وقال في بيان إنها "من نسج خيال المدّعية" و"مدفوعة بلا شك برفض بورتناو الاستجابة لمطالبها الفظيعة بتلقّي مبالغ ومساعدتها في الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة".وأبدت "ريكوردينغ أكاديمي"، في حديث إلى وكالة فرانس برس، استعدادها "للدفاع بقوة عن الأكاديمية في هذه القضية".وأضافت " لا نزال نعتقد أنّ الدعوى القضائية لا أساس لها من الصحة".