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اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!

منوعات
2023-11-09 | 16:30
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اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
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اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!

اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!

توفيت تلميذة بريطانية، تبلغ من العمر 16 عامًا، بشكل مأساوي بعد أن قال طبيبها إن الصداع الذي تعاني منه كان بسبب نزلة البرد.

وفي التفاصيل، اشتكت إيزابيل كيت كونولي ويلوك من إصابتها بصداع أثناء موعدها مع الطبيب، الذي لاحظ أن معدل ضربات قلبها ارتفع إلى 139 نبضة في الدقيقة، لكنه اعتبر الموضوع "طبيعياً" وحدث بسبب إصابتها بنزلة برد.

وبعد ثلاثة أيام فقط، انهارت إيزابيل في قسم الطوارئ وتوفيت بعد ساعات من تدهور حالتها الصحية، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية. 

وبعد سلسلة تحقيقات أجريت أمس الأربعاء، كشفت قاضية المنطقة كيت بيسيت على أن إيزابيل "لم تظهر عليها علامات تشير إلى أنها تعاني من التهاب السحايا" الذي أفقدها حياتها، بحسب الطبيب الشرعي.

ومن جهته، وصف الدكتور ريتشارد بنسون، استشاري الرعاية الحرجة، حالة إيزابيل بأنها "غير عادية للغاية" حيث إن تدهورها كان سريعًا للغاية، مضيفاً: "لا أعتقد أنني رأيت أي شخص يتدهور بهذه السرعة من قبل". 

وأشارت "ميرور" إلى أن إيزابيل "لم تظهر عليها الأعراض المعروفة لالتهاب السحايا، مثل الطفح الجلدي، أو الحساسية للضوء. كما أنه لم يظهر في التصوير المقطعي تورم في الدماغ وهو أمر نموذجي لشخص يعاني من هذه الحالة".
 

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