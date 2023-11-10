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تغيّب ابنها عن المدرسة ليوم واحد فعاقبه الأستاذ بطريقة مستفزة جداً أغضبتها: لا أعرف كيف أشعر حيال هذا! (صورة)

تغيّب ابنها عن المدرسة ليوم واحد فعاقبه الأستاذ بطريقة مستفزة جداً أغضبتها: لا أعرف كيف أشعر حيال هذا! (صورة)







وكانت الأم تفرغ حقيبة الطفل عندما اكتشفت لغزًا غير تقليدي للبحث عن الكلمات، وفق ما نقل موقع



وكان على طالب السنة الثالثة أن يبحث عن الكلمات المتعلقة بغيابه، مثل "عذر"، و"خريج"، و"مسؤولية"، و"نجاح".



وكشفت الأم أنها كانت منزعجة بشكل خاص لأنه كان اليوم الأول الذي تغيّب فيه طوال العام وكان ابنها عادة طالبًا نموذجيًا.



وقالت في منشور على موقع Reddit: "لا أعرف كيف أشعر حيال هذا... كان على ابني أن يسألني ماذا يعني التغيب عن المدرسة. هل هذا موجه للوالدين أم مجرد ورقة عمل ممتعة؟"



وانتقد الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي المعلم والمدرسة بسبب العقوبة القاسية.



كشفت أم عن غضبها بعد أن أصدر معلم ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات عقوبة "مخزية" بسبب تغيبه عن المدرسة ليوم واحد.وكانت الأم تفرغ حقيبة الطفل عندما اكتشفت لغزًا غير تقليدي للبحث عن الكلمات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكان على طالب السنة الثالثة أن يبحث عن الكلمات المتعلقة بغيابه، مثل "عذر"، و"خريج"، و"مسؤولية"، و"نجاح".وكشفت الأم أنها كانت منزعجة بشكل خاص لأنه كان اليوم الأول الذي تغيّب فيه طوال العام وكان ابنها عادة طالبًا نموذجيًا.وقالت في منشور على موقع Reddit: "لا أعرف كيف أشعر حيال هذا... كان على ابني أن يسألني ماذا يعني التغيب عن المدرسة. هل هذا موجه للوالدين أم مجرد ورقة عمل ممتعة؟"وانتقد الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي المعلم والمدرسة بسبب العقوبة القاسية.