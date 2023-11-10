عثرت على جسم غريب منتشر بالقرب من سرير ابنها... التكهنات حول طبيعته كانت مرعبة والحقيقة كانت عكس التوقعات! (صور)

عثرت على جسم غريب منتشر بالقرب من سرير ابنها... التكهنات حول طبيعته كانت مرعبة والحقيقة كانت عكس التوقعات! (صور)







وبعد أن عثرت على مادة مجهولة الهوية، قررت التواصل للحصول على إجابات على مجموعة Family Lowdown Tips & Ideas على فيسبوك، وفق ما نقل موقع أصيبت أم بالحيرة من اكتشاف غريب بالقرب من سرير طفلها البالغ من العمر 7 سنوات.وبعد أن عثرت على مادة مجهولة الهوية، قررت التواصل للحصول على إجابات على مجموعة Family Lowdown Tips & Ideas على فيسبوك، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست



ونشرت السيدة مجموعة صور للمادة الغريبة الموجودة على الأرض، وأرفقتها بالتالي: "هل لدى أي شخص أي فكرة عما يمكن أن يكون هذا؟... إنها بالقرب من سرير ابني على الأرض... ليس متواجدا في أي مكان آخر في غرفته، ولا في قاعدة سريره أو تحت سريره. فقط في مكان واحد على الأرض".



وسارع أعضاء مجموعة فيسبوك إلى التعبير عن مخاوفهم والتكهن بالمصدر المحتمل لهذه الظاهرة المقلقة.



وقال أحد الأعضاء "يا إلهي، أتمنى أن يكون هذا حبوبًا لأنني على وشك الذعر". ونشرت السيدة مجموعة صور للمادة الغريبة الموجودة على الأرض، وأرفقتها بالتالي: "هل لدى أي شخص أي فكرة عما يمكن أن يكون هذا؟... إنها بالقرب من سرير ابني على الأرض... ليس متواجدا في أي مكان آخر في غرفته، ولا في قاعدة سريره أو تحت سريره. فقط في مكان واحد على الأرض".وسارع أعضاء مجموعة فيسبوك إلى التعبير عن مخاوفهم والتكهن بالمصدر المحتمل لهذه الظاهرة المقلقة.وقال أحد الأعضاء "يا إلهي، أتمنى أن يكون هذا حبوبًا لأنني على وشك الذعر".



وانضم عضو آخر إلى نظرية الوخز في العمود الفقري، واقترح: "بالتأكيد بيض عقرب الأرملة السوداء".



ووسط هذه التكهنات، اعتقد البعض أن الأمر قد يكون نتيجة لغزو الفئران.



وعلى الرغم من التكهنات العديدة المثيرة للقلق، فقد تم الكشف في النهاية أن مصدر هذا الشيء الغريب لم يكن شريرًا كما كان متصورًا. وانضم عضو آخر إلى نظرية الوخز في العمود الفقري، واقترح: "بالتأكيد بيض عقرب الأرملة السوداء".ووسط هذه التكهنات، اعتقد البعض أن الأمر قد يكون نتيجة لغزو الفئران.وعلى الرغم من التكهنات العديدة المثيرة للقلق، فقد تم الكشف في النهاية أن مصدر هذا الشيء الغريب لم يكن شريرًا كما كان متصورًا.