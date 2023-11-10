حادثة غامضة ومأساوية... العثور على جثة امرأة في مكب نفايات! (صور)

حادثة غامضة ومأساوية... العثور على جثة امرأة في مكب نفايات!







عثرت الشرطة البريطانية على جثة امرأة في سلة المهملات صباح أمس الخميس، في مكب نفايات بمبنى سكني بالقرب من غولدرز غرين، شمال لندن.



وقال أحد المارة الذي شاهد تحقيقات الشرطة: "تم العثور على جثة في صندوق إعادة التدوير. وكانت الشرطة هناك تتحقق من العلامات الحيوية وكانت هناك حقيبة ظهر بجوار سلة المهملات تحتوي على أغراض شخصية".



وتظهر صورة من مكان الحادث، عند سفح مبنى يسمى هاربينميد بوينت، منطقة مطوقة يقوم الضباط بالتحقيق فيها.



ويمكن رؤية حقيبة ظهر وردية اللون فوق أحد الصناديق.



وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "يتم التعامل مع الوفاة على أنها غير متوقعة وغير مبررة والتحقيقات مستمرة".