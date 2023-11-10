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فيديوهات إباحية مزيفة لمضايقة الضحايا...هذا ما كانت تفعله هذه الشابة بالآخرين: والسبب محزن!

فيديوهات إباحية مزيفة لمضايقة الضحايا...هذا ما كانت تفعله هذه الشابة بالآخرين: والسبب محزن!







وقبل ستة أشهر، حكم على ديبنال بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة مطاردة معالجتها النفسية كاتي كولينغ، بحسب موقع



وكانت قد أرسلت لها صوراً إباحية مزيفة تُظهر كولينغ عارية الجسد وفي وضعيات جنسية. كما أرسلت هذه الصور إلى زملاء المعالجة النفسية لابتزازها ومضايقتها.



وأصيبت كولينغ بصدمة شديدة لدرجة أنها تركت وظيفتها وغيرت هويتها.



وبعد خروجها من المحكمة، غيرت ديبنال اسمها إلى ديزي ديجنان وأنشأت شركة تنظيف خاصة بها.



وحضرت الشرطة إلى منزلها في أحد الأيام بعد تلقي اتصال من أحد الجيران الذي أبلغ أنها كانت تحاول الانتحار.



وأثناء تواجدها داخل سيارة الشرطة بعد اعتقالها، كانت المتهمة تضرب رأسها بالنافذة بقوة.



ويُذكر أنه كان لديبنال 16 جريمة أخرى في سجلها، بما في ذلك تهم الأضرار الجنائية والاعتداء على ضباط الشرطة وجرائم العنف الأخرى.



وقيل في جلسات الاستماع السابقة أن ديبنال كانت ضحية للعنف المنزلي، وتعاني من "اضطراب الشخصية الانفصامية"، ويُزعم أنها "عانت كثيرًا على يد والديها". هربت شابة من السجن كانت قد صورت مقاطع فيديو إباحية مزيفة لمضايقة ضحيتها.وقبل ستة أشهر، حكم على ديبنال بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة مطاردة معالجتها النفسية كاتي كولينغ، بحسب موقع "ذا صن" وكانت قد أرسلت لها صوراً إباحية مزيفة تُظهر كولينغ عارية الجسد وفي وضعيات جنسية. كما أرسلت هذه الصور إلى زملاء المعالجة النفسية لابتزازها ومضايقتها.وأصيبت كولينغ بصدمة شديدة لدرجة أنها تركت وظيفتها وغيرت هويتها.وبعد خروجها من المحكمة، غيرت ديبنال اسمها إلى ديزي ديجنان وأنشأت شركة تنظيف خاصة بها.وحضرت الشرطة إلى منزلها في أحد الأيام بعد تلقي اتصال من أحد الجيران الذي أبلغ أنها كانت تحاول الانتحار.وأثناء تواجدها داخل سيارة الشرطة بعد اعتقالها، كانت المتهمة تضرب رأسها بالنافذة بقوة.ويُذكر أنه كان لديبنال 16 جريمة أخرى في سجلها، بما في ذلك تهم الأضرار الجنائية والاعتداء على ضباط الشرطة وجرائم العنف الأخرى.وقيل في جلسات الاستماع السابقة أن ديبنال كانت ضحية للعنف المنزلي، وتعاني من "اضطراب الشخصية الانفصامية"، ويُزعم أنها "عانت كثيرًا على يد والديها".