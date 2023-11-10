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اكتشاف خطير في إحدى الطائرات بعد الاقلاع...هل كانت نوافذها من دون زجاج؟!
منوعات
2023-11-10 | 06:33
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اكتشاف خطير في إحدى الطائرات بعد الاقلاع...هل كانت نوافذها من دون زجاج؟!
اكتشاف خطير في إحدى الطائرات بعد الاقلاع...هل كانت نوافذها من دون زجاج؟!
بعد إقلاعها وتحليقها لمدة 36 دقيقة على ارتفاع 14 ألف قدم ، اضطرت طائرة "إيرباص" المتجهة من لندن إلى أورلاندو، للعودة إلى المطار، بعد أن لاحظ الركاب أصوات ضجيج وبرودة في المقصورة.
وكان على متن الطائرة 11 من أفراد الطاقم و9 ركاب.
ويُذكر أنه بعد الإقلاع، لاحظ الركاب أن المقصورة بدت أكثر ضجيجاً وبرودة مما اعتادوا عليه. ليكتشف أحد أفراد الطاقم أن زجاج بعض النوافذ قد انزلق للأسفل.
وبعد إبلاغ الطيّار بالمشكلة، قرر الفريق العودة إلى مطار لندن ستانستيد.
وبعد الهبوط، وفحص الطائرة من الخارج، لاحظ الطاقم فقدان زجاج نافذتين بينما تم خلع الثالث.
وبحسب وكالة تحقيقات الحوادث الجوية البريطانية، تعرضت النوافذ إلى "أضرار حرارية وتشويه"، حيث تسببت أضواء ساطعة في ارتفاع درجات الحرارة في الزجاج.
المصدر
.
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