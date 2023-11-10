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ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: "أمر محير للعقل"!

منوعات
2023-11-10 | 07:13
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ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: &quot;أمر محير للعقل&quot;!
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ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: "أمر محير للعقل"!

ذهب لإجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية... فقام الأطباء بإزالة العضو الخطأ: "أمر محير للعقل"!

رفع رجل من واشنطن دعوى قضائية ضد مستشفى واثنين من أطبائه بتهمة سوء الممارسة بزعم إزالة العضو الخطأ أثناء الجراحة، مما كاد أن يكلفه حياته، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال جورج بيانو، 72 عامًا، لصحيفة USA Today أثناء شرح تفاصيل الحادث المزعوم، الذي يقول إنه حدث في 6 كانون الأول 2022 في المركز الطبي بجامعة واشنطن الشمالية الغربية: "لقد كان عامًا صبا جدا".

ووفقًا للدعوى القضائية المؤلفة من 13 صفحة التي رفعها الأسبوع الفائت، زار أحد سكان ليك فورست بارك غرفة الطوارئ بالمنشأة بسبب آلام في البطن، وعندها شخص المسعفون إصابته بالتهاب الزائدة الدودية وقالوا إن الزائدة الدودية يجب أن تختفي.

وقال بيانو إن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها.

ويتذكر قائلاً: "عندما استيقظت وتعافيت من المخدر، كنت أشعر بألم شديد... أسوأ بكثير مما كنت عليه عندما ذهبت إلى المستشفى."

ويدعي أن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد موقع الزائدة الدودية، وانتهى بهم الأمر بإزالة جزء من القولون السفلي بدلاً من ذلك.

وكشفت الأشعة المقطعية بعد يومين أن الزائدة الدودية الملتهبة لا تزال موجودة، مما دفع بيانو إلى استخراجها في UWMCN، حسبما أفادت قناة KIRO-TV المحلية التابعة لشبكة CBS.

وفي الوقت نفسه، زُعم أن الأطباء قاموا بثقب القولون أثناء العملية الأولية، مما تسبب في تسرب محتوياته إلى تجويف البطن وجعله "أكثر مرضًا".

وقال بيانو لـ KIRO: "كنت أعاني من تسرب في القولون أدى إلى الإنتان والعدوى... ولقد كدت أن أموت منه."

وقال بيانو إنه خضع لعملية جراحية أخرى لإصلاح القولون وإدارة العدوى.

ووصف محامي الإصابات الشخصية، إدوارد مور، الذي يمثل بيانو، المحنة بأنها "محيرة للعقل".

وقال مور لـ KIRO: "لم أسمع قط عن شخص لم يتمكن من تحديد موقع الزائدة الدودية... وأن يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الأذى والاضطراب هو أمر محير للعقل."

وتم تسمية الجراحين Nidhi Udyavar و Paul Herman .

وقال ممثل عن جامعة واشنطن للطب إن المستشفى لا يمكنه التعليق على الدعوى القضائية المعلقة، وبدلاً من ذلك قدم بيانًا لصحيفة USA Today.

"تسعى جامعة ويسكونسن الطبية جاهدة لتوفير أفضل رعاية ممكنة لجميع مرضانا؛ إن سلامتهم ورفاهيتهم مهمة للغاية بالنسبة لنا."

وقال بيانو إنه خضع لأربع عمليات جراحية إضافية، وقضى 53 يومًا في المستشفى، واحتاج إلى كيس فغر اللفائفي، وفقد حوالي 40 رطلاً، وأصيب بجرح بحجم كرة البلياردو في بطنه لأشهر عدة، وعانى من القلق، وفقدان الذاكرة على المدى القصير، وآلام في البطن. 

وقال بيانو لـ KIRO: "لقد كانت رحلة صعبة".

وهو يسعى للحصول على محاكمة أمام هيئة محلفين والحصول على تعويضات مالية.
 

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