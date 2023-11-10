الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
طريق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نعتوه بالشيطان وبعد فترة عُثر على ابن الـ5 سنوات جثة في حقيبة في غابة... هوية الفاعلات مرعبة!

منوعات
2023-11-10 | 09:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نعتوه بالشيطان وبعد فترة عُثر على ابن الـ5 سنوات جثة في حقيبة في غابة... هوية الفاعلات مرعبة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نعتوه بالشيطان وبعد فترة عُثر على ابن الـ5 سنوات جثة في حقيبة في غابة... هوية الفاعلات مرعبة!

نعتوه بالشيطان وبعد فترة عُثر على ابن الـ5 سنوات جثة في حقيبة في غابة... هوية الفاعلات مرعبة!

اعترفت امرأة في ولاية إنديانا بالذنب لدورها في وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات عثر عليه ميتاً في حقيبة، وفقاً لتقارير عدة. ولا تزال والدة الصبي، المطلوبة فيما يتعلق بوفاته، هاربة.

وذكرت WTHR وWLKY وCourier Journal أن داون كولمان، 40 عامًا، من شريفيبورت، لويزيانا، أقرت بأنها مذنبة في التآمر لارتكاب جريمة قتل، مستشهدة باتفاقية الإقرار بالذنب.

وقالت شرطة ولاية إنديانا في بيان سابق في تشرين الأول، إنه تم العثور على كايرو جوردان، البالغ من العمر 5 سنوات، من أتلانتا، ميت في حقيبة في غابة ريف إنديانا بالقرب من لويزفيل، كنتاكي، في نيسان 2022.

وأفادت صحيفة كورير جورنال، نقلاً عن الشرطة، أنه تم العثور على بصمات أصابع كولمان ووالدة الطفل، ديجون لودي أندرسون، 37 عامًا، على أشياء موجودة في الحقيبة، وأن الهواتف المملوكة لكلتا المرأتين كانت بالقرب من الموقع الذي تم العثور فيه على جثة الصبي.

وأفاد المنفذ، نقلاً عن إفادة خطية باعتقال كولمان، أن كلتا المرأتين نشرتا منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى الطفل على أنه "شيطان" قبل وفاته، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وفي بيان لها في أيار 2022، قالت الشرطة إن كايرو توفي نتيجة خلل في توازن الكهارل (التي توازن الرقم الهيدروجيني في الذي يشير إلى مستوى الحمض أو القاعدة في الجسم) على الأرجح بسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وفقًا لتقرير علم السموم وتشريح الجثة. ووفقا للتقرير، فإن تحليل سموم دم الطفل كان سلبيا ولم تكن هناك أي صدمة جسدية في الجسم، حسبما ذكرت الشرطة في البيان.

وتم العثور على جثة كايرو في حقيبة زرقاء صلبة تحمل طابع لاس فيغاس.

وذكرت WTHR أنه كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، ستقضي كولمان 25 عامًا في السجن مع خمس سنوات تحت المراقبة وسيتعين عليها الشهادة ضد أندرسون في أي قضية تتعلق بوفاة كايرو.

ولم تتمكن الشرطة من تحديد مكان أندرسون، ولكن تم القبض على كولمان في سان فرانسيسكو في تشرين الأول 2022.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي استشهد بها WTHR، زُعم أن كولمان أخبرت الشرطة أنها عندما وصلت إلى منزلها في شقة الثلاثي في لويزفيل، كانت أندرسون فوق كايرو، وكان الصبي مستلقيًا على السرير ووجهه لأسفل. ويُزعم أن كولمان قالت "لقد تم ذلك بالفعل".

وبحسب ما ورد، قالت الوثائق إن كولمان قالت بعد ذلك إنها ساعدت أندرسون في وضع الجثة في الحقيبة، التي قادوها إلى ولاية إنديانا وألقوها في الغابة.
 

آخر الأخبار

منوعات

بالشيطان

سنوات

حقيبة

غابة...

الفاعلات

مرعبة!

LBCI التالي
اختارت له مكاناً صادماً... كيم كارداشيان تكشف عن وشمها السري! (فيديو)
اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-03

أخبر الشرطة أن زوجته نامت في القطار ولم تستيقظ أبدًا... وبعد 7 سنوات وبسبب كدمات على جسدها ظهرت الحقيقة المرعبة!

LBCI
منوعات
2023-10-23

"هددها بقتلها وحرقها ودفنها"... وبعد سنوات هذا ما عُثر عليه!

LBCI
منوعات
2023-10-16

عُثر على ابن الـ 3 سنوات غارقاً قرب منزله...ما علاقة والديه؟

LBCI
منوعات
2023-10-14

عثروا على بقايا هيكلها العظمي بعد ست سنوات من اختفائها في هذه النقطة... وهذه هوية المشتبه به!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:36

حالفها الحظ ليس مرة واحدة بل مرتين في أسبوع واحد... لن تصدقوا ما حصل معها!

LBCI
منوعات
10:35

الأمير هاري يربح جولة جديدة من معركته القضائية ضد صحف شعبية بريطانية

LBCI
منوعات
10:08

توفي إثر "حادث غريب"... علق داخل شاحنة خلط الأسمنت؟!

LBCI
منوعات
10:01

أخصائي تدليك استغل زبونة في عيادته...وهذا ما فعله معها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-02

بعد الضرب والصراخ في غرفتها... ما هي حالة والدة نادين الراسي؟ (صورة)

LBCI
منوعات
2023-11-08

قررت أن تنتقهم من حبيبة صديقها السابق فخططت لمؤامرة إباحية... صور فاضحة وأعمدة وتهديد وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-19

أول لقاء بين كارمن وروبير بعد الاستهداف الاسرائيلي ... لحظات لن تمحيها الذاكرة!

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-16

المتحدث باسم كتائب القسّام: العدو الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه وقد عمد العدو إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:23

السعودية تشهد حراكا ديبلوماسيا كبيرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

قصف اسرائيلي متكرر على جنوب لبنان... وتضرر احد المستشفيات في ميس الجبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

حزب الله ينعى سبعة من مقاتليه

LBCI
أخبار دولية
06:17

ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
00:50

نتانياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة

LBCI
أمن وقضاء
16:50

القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
16:29

الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل

LBCI
أخبار سياسية
15:04

فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:59

دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:10

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

فاتورة الكهرباء تنخفض

LBCI
منوعات
16:30

اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!

LBCI
خبر عاجل
14:43

سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش

LBCI
خبر عاجل
08:04

مصادر لـ"العربية": توافق على إطلاق أسيرات وأطفال فلسطينيين مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس

LBCI
خبر عاجل
14:06

سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي

LBCI
خبر عاجل
14:22

سليمان فرنجية للـLBCI: مبدئيًا اذا لم يُحالفني الحظ هذه المرة رئاسيًا فلن أترشح مرة أخرى ولا بدّ من الحوار والتوافق وفق تسوية يشارك فيها الجميع وخارج التسوية لا رئيس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More