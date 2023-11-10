3min

نعتوه بالشيطان وبعد فترة عُثر على ابن الـ5 سنوات جثة في حقيبة في غابة... هوية الفاعلات مرعبة!

نعتوه بالشيطان وبعد فترة عُثر على ابن الـ5 سنوات جثة في حقيبة في غابة... هوية الفاعلات مرعبة!







وذكرت WTHR وWLKY وCourier Journal أن داون كولمان، 40 عامًا، من شريفيبورت، لويزيانا، أقرت بأنها مذنبة في التآمر لارتكاب جريمة قتل، مستشهدة باتفاقية الإقرار بالذنب.



وقالت شرطة ولاية إنديانا في بيان سابق في تشرين الأول، إنه تم العثور على كايرو جوردان، البالغ من العمر 5 سنوات، من أتلانتا، ميت في حقيبة في غابة ريف إنديانا بالقرب من لويزفيل، كنتاكي، في نيسان 2022.



وأفادت صحيفة كورير جورنال، نقلاً عن الشرطة، أنه تم العثور على بصمات أصابع كولمان ووالدة الطفل، ديجون لودي أندرسون، 37 عامًا، على أشياء موجودة في الحقيبة، وأن الهواتف المملوكة لكلتا المرأتين كانت بالقرب من الموقع الذي تم العثور فيه على جثة الصبي.



وأفاد المنفذ، نقلاً عن إفادة خطية باعتقال كولمان، أن كلتا المرأتين نشرتا منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى الطفل على أنه "شيطان" قبل وفاته، وفق ما نقل موقع



وفي بيان لها في أيار 2022، قالت الشرطة إن كايرو توفي نتيجة خلل في توازن الكهارل (التي توازن الرقم الهيدروجيني في الذي يشير إلى مستوى الحمض أو القاعدة في الجسم) على الأرجح بسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وفقًا لتقرير علم السموم وتشريح الجثة. ووفقا للتقرير، فإن تحليل سموم دم الطفل كان سلبيا ولم تكن هناك أي صدمة جسدية في الجسم، حسبما ذكرت الشرطة في البيان.



وتم العثور على جثة كايرو في حقيبة زرقاء صلبة تحمل طابع لاس فيغاس.



وذكرت WTHR أنه كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، ستقضي كولمان 25 عامًا في السجن مع خمس سنوات تحت المراقبة وسيتعين عليها الشهادة ضد أندرسون في أي قضية تتعلق بوفاة كايرو.



ولم تتمكن الشرطة من تحديد مكان أندرسون، ولكن تم القبض على كولمان في سان فرانسيسكو في تشرين الأول 2022.



ووفقًا لوثائق المحكمة التي استشهد بها WTHR، زُعم أن كولمان أخبرت الشرطة أنها عندما وصلت إلى منزلها في شقة الثلاثي في لويزفيل، كانت أندرسون فوق كايرو، وكان الصبي مستلقيًا على السرير ووجهه لأسفل. ويُزعم أن كولمان قالت "لقد تم ذلك بالفعل".



وبحسب ما ورد، قالت الوثائق إن كولمان قالت بعد ذلك إنها ساعدت أندرسون في وضع الجثة في الحقيبة، التي قادوها إلى ولاية إنديانا وألقوها في الغابة.

اعترفت امرأة في ولاية إنديانا بالذنب لدورها في وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات عثر عليه ميتاً في حقيبة، وفقاً لتقارير عدة. ولا تزال والدة الصبي، المطلوبة فيما يتعلق بوفاته، هاربة.وذكرت WTHR وWLKY وCourier Journal أن داون كولمان، 40 عامًا، من شريفيبورت، لويزيانا، أقرت بأنها مذنبة في التآمر لارتكاب جريمة قتل، مستشهدة باتفاقية الإقرار بالذنب.وقالت شرطة ولاية إنديانا في بيان سابق في تشرين الأول، إنه تم العثور على كايرو جوردان، البالغ من العمر 5 سنوات، من أتلانتا، ميت في حقيبة في غابة ريف إنديانا بالقرب من لويزفيل، كنتاكي، في نيسان 2022.وأفادت صحيفة كورير جورنال، نقلاً عن الشرطة، أنه تم العثور على بصمات أصابع كولمان ووالدة الطفل، ديجون لودي أندرسون، 37 عامًا، على أشياء موجودة في الحقيبة، وأن الهواتف المملوكة لكلتا المرأتين كانت بالقرب من الموقع الذي تم العثور فيه على جثة الصبي.وأفاد المنفذ، نقلاً عن إفادة خطية باعتقال كولمان، أن كلتا المرأتين نشرتا منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى الطفل على أنه "شيطان" قبل وفاته، وفق ما نقل موقع PEOPLE وفي بيان لها في أيار 2022، قالت الشرطة إن كايرو توفي نتيجة خلل في توازن الكهارل (التي توازن الرقم الهيدروجيني في الذي يشير إلى مستوى الحمض أو القاعدة في الجسم) على الأرجح بسبب التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وفقًا لتقرير علم السموم وتشريح الجثة. ووفقا للتقرير، فإن تحليل سموم دم الطفل كان سلبيا ولم تكن هناك أي صدمة جسدية في الجسم، حسبما ذكرت الشرطة في البيان.وتم العثور على جثة كايرو في حقيبة زرقاء صلبة تحمل طابع لاس فيغاس.وذكرت WTHR أنه كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، ستقضي كولمان 25 عامًا في السجن مع خمس سنوات تحت المراقبة وسيتعين عليها الشهادة ضد أندرسون في أي قضية تتعلق بوفاة كايرو.ولم تتمكن الشرطة من تحديد مكان أندرسون، ولكن تم القبض على كولمان في سان فرانسيسكو في تشرين الأول 2022.ووفقًا لوثائق المحكمة التي استشهد بها WTHR، زُعم أن كولمان أخبرت الشرطة أنها عندما وصلت إلى منزلها في شقة الثلاثي في لويزفيل، كانت أندرسون فوق كايرو، وكان الصبي مستلقيًا على السرير ووجهه لأسفل. ويُزعم أن كولمان قالت "لقد تم ذلك بالفعل".وبحسب ما ورد، قالت الوثائق إن كولمان قالت بعد ذلك إنها ساعدت أندرسون في وضع الجثة في الحقيبة، التي قادوها إلى ولاية إنديانا وألقوها في الغابة.