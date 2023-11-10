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بعد أن اغتصب امرأة وهو ينتحل شخصية والده الشرطي خرج من السجن... اتُهم الآن بجريمة قتل؟!

بعد أن اغتصب امرأة وهو ينتحل شخصية والده الشرطي خرج من السجن... اتُهم الآن بجريمة قتل؟!







ووفقًا لبيان صادر عن شرطة ولاية مين، تم القبض على غاري مارينر، 65 عامًا، في 4 تشرين الثاني في ساكو بولاية مين، بتهمة القتل فيما يتعلق بوفاة دانييل غودوين، 52 عامًا، وفق ما نقل موقع



وتم العثور على جثة غودوين في 5 أيلول على جسر قريب من الرصيف بالقرب من هوم ديبوت في جنوب بورتلاند، وفقًا لبيان صادر عن إدارة شرطة جنوب بورتلاند. ولم يتم الكشف بعد عن سبب الوفاة، لكن تم تحديد طريقة الوفاة على أنها جريمة قتل.



ولم تكشف شرطة ولاية مين، التي تولت التحقيق، عن الدافع المحتمل للعنف أو أي تفاصيل أخرى تحيط بوفاة غودوين.



ووفقًا للسجلات الجنائية للولاية التي استشهدت بها صحيفة بورتلاند برس هيرالد، أُدين مارينر في عام 2017 بالاعتداء الجنسي الجسيم أثناء انتحال صفة ضابط شرطة. وحكم عليه بالسجن 12 عاما مع وقف التنفيذ باستثناء أربعة. وبحسب ما ورد أخذ شارة الشرطة الخاصة بوالده المتوفى واستخدمها للضغط على عاملة في الجنس لممارسة الجنس. وعمل والده، هربرت مارينر، سابقًا كرئيس للشرطة في كيب إليزابيث.



وتم إدراج مارينر في الموقع الإلكتروني لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية في ولاية ماين باعتباره مُدانًا سيتم تسجيله كمرتكب جريمة جنسية لبقية حياته.



واشتهرت غودوين في المجتمع المحلي بعملها كمستشارة للمخدرات والكحول، ووصفها أصدقاؤها بأنها كانت كريمة مع الآخرين.



ومثل مارينر لأول مرة أمام المحكمة يوم الاثنين في المحكمة العليا لمقاطعة يورك، حيث ذكرت صحيفة بورتلاند برس هيرالد أنه لم يكن مضطرًا إلى تقديم التماس. ومن غير الواضح ما إذا كان قد استعان بمحامي للتحدث نيابة عنه.

تم العثور على امرأة من ولاية مين ميتة على جانب الطريق في أوائل أيلول، ويواجه الآن مغتصب مدان تهمة قتلها.ووفقًا لبيان صادر عن شرطة ولاية مين، تم القبض على غاري مارينر، 65 عامًا، في 4 تشرين الثاني في ساكو بولاية مين، بتهمة القتل فيما يتعلق بوفاة دانييل غودوين، 52 عامًا، وفق ما نقل موقع PEOPLE وتم العثور على جثة غودوين في 5 أيلول على جسر قريب من الرصيف بالقرب من هوم ديبوت في جنوب بورتلاند، وفقًا لبيان صادر عن إدارة شرطة جنوب بورتلاند. ولم يتم الكشف بعد عن سبب الوفاة، لكن تم تحديد طريقة الوفاة على أنها جريمة قتل.ولم تكشف شرطة ولاية مين، التي تولت التحقيق، عن الدافع المحتمل للعنف أو أي تفاصيل أخرى تحيط بوفاة غودوين.ووفقًا للسجلات الجنائية للولاية التي استشهدت بها صحيفة بورتلاند برس هيرالد، أُدين مارينر في عام 2017 بالاعتداء الجنسي الجسيم أثناء انتحال صفة ضابط شرطة. وحكم عليه بالسجن 12 عاما مع وقف التنفيذ باستثناء أربعة. وبحسب ما ورد أخذ شارة الشرطة الخاصة بوالده المتوفى واستخدمها للضغط على عاملة في الجنس لممارسة الجنس. وعمل والده، هربرت مارينر، سابقًا كرئيس للشرطة في كيب إليزابيث.وتم إدراج مارينر في الموقع الإلكتروني لسجل مرتكبي الجرائم الجنسية في ولاية ماين باعتباره مُدانًا سيتم تسجيله كمرتكب جريمة جنسية لبقية حياته.واشتهرت غودوين في المجتمع المحلي بعملها كمستشارة للمخدرات والكحول، ووصفها أصدقاؤها بأنها كانت كريمة مع الآخرين.ومثل مارينر لأول مرة أمام المحكمة يوم الاثنين في المحكمة العليا لمقاطعة يورك، حيث ذكرت صحيفة بورتلاند برس هيرالد أنه لم يكن مضطرًا إلى تقديم التماس. ومن غير الواضح ما إذا كان قد استعان بمحامي للتحدث نيابة عنه.