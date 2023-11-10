مطعم شهير يضيف طبقاً غريباً إلى قائمته... بيتزا مع لحم الثعابين؟!

مطعم شهير يضيف طبقاً غريباً إلى قائمته... بيتزا مع لحم الثعابين؟!



أثار مطعم البيتزا العالمي "بيتزا هت" الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن طبق جديد على قائمة أطباقه.



وفي التفاصيل، أعلن المطعم الشهير أنه قد بدأ في تحضير البيتزا مع لحم الثعابين وصلصة السمك في فرعه في هونغ كونغ، مما أثار الجدل والرعب لدى العديد من عملائه.



ومن جهتها، قالت كارين تشان، المديرة العامة لـ"بيتزا هت" في هونغ كونغ: "توفر بيتزا الثعبان غير العادية توازنًا مثاليًا لكل النكهات، سواء كانت محيرة أو لذيذة لهذا الموسم."



وأكملت كلامها بمقولة باللهجة الكانتونية المحلية، قائلة "إن أفضل وقت لتناول الثعبان هو "عندما تبدأ رياح الخريف بالهبوب".



ورغم أن البعض اعتبر الأمر عادياً وسلّط الضوء على فوائد لحم الثعابين، بما في ذلك تحسين حالة الجلد وتعزيز الدورة الدموية، إلا أن آخرين اعتبروا الأمر غير مقبول وشدّدوا على ضرورة محاسبة المطعم، معتبرين أن تقديم هذا الطبق "مخالف للقانون".