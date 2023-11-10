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خلال تسوقه في قسم الهالوين داخل أحد المتاجر رأى جمجمة غريبة... ما تبيّن صدم الجميع والتحقيقات بدأت! (صور)

خلال تسوقه في قسم الهالوين داخل أحد المتاجر رأى جمجمة غريبة... ما تبيّن صدم الجميع والتحقيقات بدأت! (صور)







وعثر أحد المتسوقين على الجمجمة يوم السبت الفائت في قسم الهالوين داخل متجر في شارع شمال كليفلاند في شمال فورت مايرز، وفقًا لبيان صحفي نشره مكتب عمدة مقاطعة لي.



وقالت السلطات إن الشخص الذي عثر على الجمجمة "يبدو أنه عالم أنثروبولوجيا" وعلم أن العظم يعود لإنسان عندما عثر عليه.



وأضافوا أن صاحب المتجر قال إن الجمجمة عثر عليها في وحدة تخزين تم شراؤها "قبل سنوات".



واستعاد محققو وحدة الجرائم الكبرى في LCSO الجمجمة، التي "يعتقدون أيضًا أنها لإنسان".



وتم تسليم الرفات منذ ذلك الحين إلى مكتب الفحص الطبي بالمنطقة 21، الذي يعمل مع LCSO على "مزيد من الاختبارات للجمجمة"، وفقًا لمكتب الشريف.



وبموجب قانون فلوريدا، من غير القانوني "عرض شراء أو بيع أو شراء أو بيع أو نقل أي عضو أو أنسجة بشرية عن عمد" - بما في ذلك العيون والقرنيات والكلى والكبد والقلوب والرئتين والبنكرياس والعظام والجلد.



ويأتي هذا الاكتشاف في فلوريدا بعد شهرين تقريبًا من العثور على جمجمة بشرية أخرى في صندوق تم التبرع به لجمعية Goodwill في أريزونا.



قالت السلطات في ولاية فلوريدا إن الجمجمة التي عثر عليها في متجر محلي للتوفير ربما تكون جمجة حقيقية لإنسان، وفق ما نقل موقع PEOPLE وعثر أحد المتسوقين على الجمجمة يوم السبت الفائت في قسم الهالوين داخل متجر في شارع شمال كليفلاند في شمال فورت مايرز، وفقًا لبيان صحفي نشره مكتب عمدة مقاطعة لي.وقالت السلطات إن الشخص الذي عثر على الجمجمة "يبدو أنه عالم أنثروبولوجيا" وعلم أن العظم يعود لإنسان عندما عثر عليه.وأضافوا أن صاحب المتجر قال إن الجمجمة عثر عليها في وحدة تخزين تم شراؤها "قبل سنوات".واستعاد محققو وحدة الجرائم الكبرى في LCSO الجمجمة، التي "يعتقدون أيضًا أنها لإنسان".وتم تسليم الرفات منذ ذلك الحين إلى مكتب الفحص الطبي بالمنطقة 21، الذي يعمل مع LCSO على "مزيد من الاختبارات للجمجمة"، وفقًا لمكتب الشريف.وبموجب قانون فلوريدا، من غير القانوني "عرض شراء أو بيع أو شراء أو بيع أو نقل أي عضو أو أنسجة بشرية عن عمد" - بما في ذلك العيون والقرنيات والكلى والكبد والقلوب والرئتين والبنكرياس والعظام والجلد.ويأتي هذا الاكتشاف في فلوريدا بعد شهرين تقريبًا من العثور على جمجمة بشرية أخرى في صندوق تم التبرع به لجمعية Goodwill في أريزونا.