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حالفها الحظ ليس مرة واحدة بل مرتين في أسبوع واحد... لن تصدقوا ما حصل معها!

منوعات
2023-11-10 | 10:36
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حالفها الحظ ليس مرة واحدة بل مرتين في أسبوع واحد... لن تصدقوا ما حصل معها!
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حالفها الحظ ليس مرة واحدة بل مرتين في أسبوع واحد... لن تصدقوا ما حصل معها!

حالفها الحظ ليس مرة واحدة بل مرتين في أسبوع واحد... لن تصدقوا ما حصل معها!

كان الحظ إلى جانب إحدى نساء فرجينيا، ليس مرة واحدة، بل مرتين في تشرين الأول.

وفازت جنيفر مينتون، المقيمة في غلوستر، بمبلغ 50 ألف دولار من خلال لعب لعبة Safari Quest عبر الإنترنت في Virginia Lottery في منتصف تشرين الأول. ولم تكن تعلم أنها ستفوز مرة أخرى بعد أسبوع واحد، ولكن هذه المرة بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار تقريبًا، حسبما قال مسؤولو اليانصيب، وفق ما نقل موقع PEOPLE.
وأخبرت مينتون مسؤولي اليانصيب أنها كانت تجلس حول نار المخيم، وتلعب نفس اللعبة على جهازها المحمول، عندما لاحظت إعادة ضبط الجائزة الكبرى. وقالت إنها تتذكر تفكيرها في تلك اللحظة، "دانغ، شخص ما ضرب للتو. إنهم محظوظون جدًا!"

ومع ذلك، سرعان ما أدركت أن الجائزة الكبرى البالغة 912.936 دولارًا كانت مرئية على شاشتها الخاصة وأنها كانت بالفعل الشخص المحظوظ الذي فاز بها.

وقالت لمسؤولي اليانصيب عن الفوز: "أنا في حالة صدمة!". 

Safari Quest هي إحدى الألعاب المتاحة عبر تطبيق Virginia Lottery، حيث يجب على الأشخاص مطابقة الرموز الموجودة على شبكة 5 × 3. إذا حصلوا على ثلاثة رموز مكافأة، فيمكنهم تفعيل عجلة المكافأة حيث يمكنهم الفوز بالجائزة الكبرى التقدمية.

ويتراوح سعر تذكرة اللعبة بين 20 دولارًا و50 دولارًا للعب، وتقدر الجائزة الكبرى الحالية بعد فوز مينتون بما يزيد قليلاً عن 300 ألف دولار.

وأشار مسؤولو اليانصيب إلى أن أرباح يانصيب فيرجينيا تذهب إلى المدارس العامة من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر بالولاية. وقد جمعت حتى الآن أكثر من 867 مليون دولار في هذه السنة المالية، مع تخصيص 10% من التمويل لميزانية المدارس.

وتم جمع حوالي 2.7 مليون دولار لتمويل المدارس في مدينة غلوستر، مسقط رأس مينتون، في العام الفائت.

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تصدقوا

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