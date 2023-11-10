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"هزني مثل دمية ثم انطلق عائداً إلى الماء وسحبني إلى هناك"... هاجمه تمساح بوحشية: صدفة و"عضة" أنقذتا حياته!

منوعات
2023-11-10 | 12:02
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&quot;هزني مثل دمية ثم انطلق عائداً إلى الماء وسحبني إلى هناك&quot;... هاجمه تمساح بوحشية: صدفة و&quot;عضة&quot; أنقذتا حياته!
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"هزني مثل دمية ثم انطلق عائداً إلى الماء وسحبني إلى هناك"... هاجمه تمساح بوحشية: صدفة و"عضة" أنقذتا حياته!

"هزني مثل دمية ثم انطلق عائداً إلى الماء وسحبني إلى هناك"... هاجمه تمساح بوحشية: صدفة و"عضة" أنقذتا حياته!

قال منتج الماشية الأسترالي، كولين ديفيروكس، لقناة ABC News الأسترالية، إنه تعرض لهجوم من قبل أحد المخلوقات أثناء توجهه نحو نهر فينيس للقيام ببعض المبارزة. وقال إنه توقف عند البحيرة عندما رأى الأسماك تتصرف بشكل غريب وتسبح باتجاه وسط بركة المياه، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

يتذكر ديفيرو: "خطوت خطوتين وتشبث التمساح بقدمي اليمنى... لقد كان إمساكًا كبيرًا وهزني مثل دمية خرقة ثم انطلق عائداً إلى الماء وسحبني إلى هناك."

ومع ذلك، لم يسمح المزارع للمخلوق بالفوز دون قتال، لذلك ركله في أضلاعه بقدمه الأخرى وحاول عضه، وقال إنه بصدفة محظوظة تمكن من عض التمساح بطريقة جعلته يطلق سراحه.

وأوضح قائلاً: "كنت في وضع حرج... لكن أسناني اصطدمت بجفنه بالصدفة. كان سميكًا جدًا، مثل التمسك بالجلد ".

وقال إن الحادث برمته حدث في حوالي ثماني ثوان. بمجرد أن تركه التمساح، كان هذا هو كل ما يحتاجه للهروب من الموقف، و"قفزت بعيدًا وانطلقت بخطوات كبيرة إلى حيث كانت سيارتي" - وكل ذلك مع التمساح خلفه.

وقال ديفيرو لـ ABC News: "لقد طاردني قليلاً، ربما [1 قدماً، لكنه توقف بعد ذلك".

ومع ذلك، أشار إلى أنه كان يعاني من جرح مفتوح في ساقه اليمنى حيث عضه التمساح وكان بحاجة إلى معالجته على الفور قبل أي شيء آخر، باستخدام منشفة وبعض الحبال لإنشاء عاصبة موقتة للمساعدة في وقف النزيف.

وتمكن شقيقه في النهاية من الوصول إليه ونقله إلى مستشفى رويال داروين، الذي يقع على بعد 80 ميلاً شمال المكان الذي كان فيه، بحسب بي بي سي. وهذا هو المكان الذي كان يقيم فيه طوال الشهر الفائت لتلقي العلاج من الإصابة.

وقال إن أكبر مشكلة في الجرح هي أنه كان ملوثا "بكل البكتيريا السيئة" من المياه العكرة التي خرج منها التمساح.

وقال ديفرو: "كانت ساقي مفتوحة بشكل سيء وعلى مدى عشرة أيام متتالية، أعتقد أنهم اضطروا إلى تنظيفها"، على الرغم من أنه أشار إلى أنه كان محظوظًا لأن التمساح عضه في ساقه بدلاً من أي مكان آخر. 

وأضاف: "لو عضني التمساح في مكان آخر، لكان الأمر مختلفاً".

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