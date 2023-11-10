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ما هي الوجهات السياحية الرائجة لعام 2024؟

منوعات
2023-11-10 | 13:45
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ما هي الوجهات السياحية الرائجة لعام 2024؟
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ما هي الوجهات السياحية الرائجة لعام 2024؟

نشر موقع "سكاي سكانر" البريطاني للرحلات الجوية تقرير "اتجاهات السفر لعام 2024، حيث تم جمع بيانات البحث والحجوزات الخاصة بالشركة مع استبيان سنوي لسلوك المستهلك للكشف عن كيف وإلى أين سيُسافر الأشخاص في العام المقبل.
 
وقدّم الموقع، المُخصص لحجز الرحلات الجوية، معلومات عن أفضل 10 وجهات رائجة لدى المستهلك البريطاني.
 
- الوجهات الرائجة: إذن، إلى أين سيتجه المسافرون في عام 2024؟ تظهر بيانات "سكاي سكانر" أن الوجهات الأقل شهرة سيرتفع الطلب عليها. إن المواقع الشهيرة تاريخياً مثل "ساحل أمالفي" في إيطاليا بدأت تخسر أمام "ريميني" على البحر الأدرياتيكي، كما أثبتت المدن الجذابة مثل فيغو في إسبانيا وبيدغوشتش في بولندا أنها مغرية للمسافرين.
 
إليكم أبرز الوجهات الّتي لاقت ارتفاعاً في عمليات البحث:
 
1-فيغو، إسبانيا
 
2-لايبزيج، ألمانيا
 
3-ريميني، إيطاليا
 
4-بيدغوشتش، بولندا
 
5-سابورو، اليابان
 
6-أوساكا، اليابان
 
7-نانت، فرنسا
 
8-شيانغ ماي، تايلاند
 
9-بيلوند، الدنمارك
 
10-طوكيو، اليابان
 

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