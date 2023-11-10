أصبحت ضحكتها كطائر "النورس"... هكذا اكتشفت شابة إصابتها بمرضٍ نادر!

كشفت مراهقة بريطانية عن مسيرتها مع مرضٍ خبيث، وكيف تم تشخيص حالتها عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا فقط، بعد أن بدأت ضحكتها تبدو وكأنها طائر "نورس".

وفي التفاصيل، بدأت تشعر مادي إليبي، 18 عامًا، من فارنهام، ساري، بالتوعك لأول مرة أثناء إجازتها في السويد لكنها تجاهلت الأعراض الّتي ظنت أنها "إنفلونزا".

وبعد الخضوع لفحوصات طبية، تم تشخيص إصابة مادي بسرطان "الغدد الليمفاوية هودجكين"، وهو سرطان نادر يؤثر على الغدد الليمفاوية، في كانون الثاني 2021.

في البداية، أعطاها الأطباء المضادات الحيوية وأجهزة الاستنشاق، لكنهم لم يتمكنوا من التخلص من السعال، وسرعان ما بدأت تلاحظ خدرًا أسفل ذراعها وتورمًا في عظمة الترقوة.

ولجأت مادي إلى الإنترنت للتحقق من أعراضها مقارنة بمجموعة متنوعة من الأمراض، وسرعان ما هرعت مرة أخرى إلى الطبيب، حيث تلقت الأخبار المفجعة.

والجدير بالذكر أن سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين هو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا، أو أكثر من 75 عامًا.

ويتطور هذا المرض في الجهاز اللمفاوي، وهو عبارة عن شبكة من الأوعية والغدد المنتشرة في جميع أنحاء الجسم.

ويؤثر السرطان على خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض، وتشمل العلامات المبكرة تورمًا غير مؤلم في العقدة الليمفاوية، عادة في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

ودخلت مادي في دوامة مع المرض الخبيث، حيث تلقت العلاج اللازم لسنوات، وبالتالي لا تزال تشعر بالخوف من عدم التخلص منه، على الرغم من أنها تحاول الاستمرار بحياتها بشكلٍ عادي.