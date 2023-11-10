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كانت تسعى لتبنيها... جريمة مروعة أقدمت عليها سيدة بحق طفلة رضيعة!

منوعات
2023-11-10 | 16:47
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كانت تسعى لتبنيها... جريمة مروعة أقدمت عليها سيدة بحق طفلة رضيعة!
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كانت تسعى لتبنيها... جريمة مروعة أقدمت عليها سيدة بحق طفلة رضيعة!

قضت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة على سيدة قتلت طفلةً تبلغ من العمر عاماً واحداً كانت في طور تبنيها.
 
وبحسب المعلومات، قتلت كاتي تيدمارش الطفلة روبي طومسون في عام 2012 بسبب إصابتها بـ"تلف الدماغ"، وذلك بعد تعرضها لإصابات بليغة.
 
وأعلنت المحكمة هذا الأسبوع أن كاتي مذنبة وحُكم عليه اليوم بالسجن لمدة 17 عامًا على الأقل.
 
وقال القاضي مارك وول للمجرمة، البالغة من العمر 39 عامًا، أن ضحيتها كانت "طفلة صغيرة وغير قادرة على الدفاع عن نفسها"، وأن أفعالها "تشكل انتهاكًا جسيمًا للأمانة".
 
وقال القاضي لتيدمارش إنها "غير مؤهلة" لتربية طفل بسبب الصعوبات التي تعاني منها في صحتها العقلية.
 
واستمعت المحكمة إلى أنه في صباح يوم 11 آب 2012، تم إجراء مكالمة على الرقم 999 من عنوان العائلة تفيد بأن روبي أصيبت بنوبة صرع. وورد أن روبي لم تكن تتنفس وتم نقلها إلى المستشفى حيث تم اكتشاف إصابتها بتلف دماغي.
 
أثناء علاجها، وجدت الأشعة السينية أن روبي أصيبت بكسر في عظم ذراعها قبل حوالي أسبوعين. وتم نقل روبي إلى المستشفى بعد أن ادعت تيدمارش أن طفلتها قد تعرضت للضرب على يد أحد كلابها.
 
ووجد فحص ما بعد الوفاة أن روبي قد تعرضت لضربة حادة في الجزء الخلفي من الرأس. وكشفت فحوصات طبية لاحقًا عن وجود كسرين مختلفين في الجزء العلوي من ذراعها اليمنى في منطقة الكتف.
 
وفي تشرين الثاني من ذلك العام، ألقي القبض على تيدمارش ورجل آخر للاشتباه في ارتكابهما جريمة القتل.
 
وفي التحقيق مع الشرطة أكد كلاهما أن الرجل كان بالخارج عندما خرجت تيدمارش مسرعةً، قائلةً إن روبي لا تتنفس. وادعت تيدمارش أنها وروبي كانتا جالسيتن بالداخل على سجادة معًا عندما أُغمي على روبي فجأة وسقطت إلى الخلف.
 

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