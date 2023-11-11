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امرأة تعرضت للاغتصاب تحت التهديد...وهذا ما حاولت فعله بعد انتشار الفيديو!

امرأة تعرضت للاغتصاب تحت التهديد...وهذا ما حاولت فعله بعد انتشار الفيديو!







لكن زوجها أنقذها قبل أن تشنق نفسها، وتم إدخالها إلى المستشفى حيث كانت حالتها مستقرة، وفقاً لموقع



وقالت الشرطة إن المرأة تعرضت للاغتصاب في منزلها ، وقام المتهم بتصوير الجريمة.



وزوجها الذي لم يكن موجوداً في البيت حينها، اتهم أربعة رجال، من بينهم اثنان من أقاربه، بدخولهم إلى منزله عندما كان بعيدًا، واغتصاب زوجته.



وذكر في التقرير: "أخذها رجل تحت تهديد السلاح، واغتصبها الرجل الثاني، بينما قام اثنان آخران بتصوير مقطع فيديو".



ولا تزال التحقيقات مستمرة للقبض على المجرمين الهاربين.

زُعم أن امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح، حاولت شنق نفسها في منزلها في الهند، بعد أن علمت أن مقطع الفيديو الخاص بالحادث قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.لكن زوجها أنقذها قبل أن تشنق نفسها، وتم إدخالها إلى المستشفى حيث كانت حالتها مستقرة، وفقاً لموقع "تايمز اوف اينديا" وقالت الشرطة إن المرأة تعرضت للاغتصاب في منزلها ، وقام المتهم بتصوير الجريمة.وزوجها الذي لم يكن موجوداً في البيت حينها، اتهم أربعة رجال، من بينهم اثنان من أقاربه، بدخولهم إلى منزله عندما كان بعيدًا، واغتصاب زوجته.وذكر في التقرير: "أخذها رجل تحت تهديد السلاح، واغتصبها الرجل الثاني، بينما قام اثنان آخران بتصوير مقطع فيديو".ولا تزال التحقيقات مستمرة للقبض على المجرمين الهاربين.