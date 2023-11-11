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"إذا قتلت طفلاً في غزة ستخلق مزيداً من حماس"...ايلون ماسك يدعو اسرائيل التصرف بلطف!

منوعات
2023-11-11 | 06:25
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&quot;إذا قتلت طفلاً في غزة ستخلق مزيداً من حماس&quot;...ايلون ماسك يدعو اسرائيل التصرف بلطف!
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"إذا قتلت طفلاً في غزة ستخلق مزيداً من حماس"...ايلون ماسك يدعو اسرائيل التصرف بلطف!

"إذا قتلت طفلاً في غزة ستخلق مزيداً من حماس"...ايلون ماسك يدعو اسرائيل التصرف بلطف!

قدّم الملياردير الأميركي إيلون ماسك نصيحة للإسرائليين أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع المذيع ليكس فريدمان المقيم في الولايات المتحدة، اعتبر ماسك أنه على "اسرائيل أن تتصرف بأقصى أنواع اللطف الممكنة، لأن مبدأ العين بالعين والسن بالسن يفاقم الوضع سوءاً".

وتساءل: "مقابل كل عنصر من حماس قتلته إسرائيل، كم واحدا آخر خلقت؟!".

كما اعتبر أنه "إذا قتلت إسرائيل أطفال بعض الناس في غزة، فهذا سيولد غضباً أكبر وربما إرهاباً على المدى البعيد، فإذا ما قتلت إسرائيل طفلاً في غزة فستخلق المزيد من حماس".

وبالنسبة لماسك، لا توجد إجابة سهلة حول كل ما يتعلق بالشرق الأوسط. واعتبر أن "حماس تقصّدت أن تثير رد فعل عنيف ومبالغ فيه من قبل إسرائيل، لأنهم لم يتوقعوا تحقيق نصر عسكري".

وأضاف: "لقد أرادوا حقًا ارتكاب أسوأ الفظائع الممكنة من أجل إثارة رد فعل إسرائيلي عدواني كبير والاستفادة من هذا الرد لحشد المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل قضية غزة وفلسطين.. وقد نجحوا بالفعل!".

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أنه على القوات الإسرائيلية إما قتل عناصر حماس أو سجنهم، داعياً في الوقت عينه إدخال المساعدات إلى غزة.

أما بالنسبة للمعلومات المضللة على منصة "اكس" التي اشتراها السنة الفائتة، أكّد ماسك أنه يحرص على معالجة الأمر من أجل الحد قدر الإمكان من انتشار مثل تلك الأخبار.
 

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