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في يوم العزاب العالمي...هذه هي الآثار النفسية التي قد تصيبك اذا كنت أعزب لفترة طويلة!

منوعات
2023-11-11 | 11:15
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في يوم العزاب العالمي...هذه هي الآثار النفسية التي قد تصيبك اذا كنت أعزب لفترة طويلة!
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في يوم العزاب العالمي...هذه هي الآثار النفسية التي قد تصيبك اذا كنت أعزب لفترة طويلة!

في يوم العزاب العالمي...هذه هي الآثار النفسية التي قد تصيبك اذا كنت أعزب لفترة طويلة!

يحتفل الشعب الصيني بيوم العزاب العالمي، حيث تم إنشاء هذا اليوم حتى يتمكن الناس من إظهار فخرهم بكونهم عازبين، وهو يوم يتم الاحتفال به الآن في العديد من الأماكن حول العالم.

وبالرغم من الأمور الايجابية التي تمنحها العزوبة للأفراد، الا أنها تسبب آثاراً نفسية سيئة على المدى الطويل، منها: 

1. الخوف من الرفض أو الضعف
قد يشعر العزاب بمزيد من القلق بشأن التعرض للرفض أو الانفتاح في علاقات جديدة. 

وبعد فترات طويلة من العزوبية، قد يكون الناس أكثر حذرًا عند التعرف على شركاء جدد، وفق موقع "شارلي هيلث".

2. الشعور بالوحدة
يمكن أن تؤدي العزوبية لفترة طويلة إلى الشعور بالوحدة والعزلة، حيث قد يفتقر الناس إلى اتصال عاطفي ثابت مع الشريك. وهذا الشعور بالعزلة قد يجعل من الصعب الانفتاح على أشخاص جدد. والخوف من عدم العثور على هذا الارتباط العميق مرة أخرى، يمكن أن يزيد من المخاوف من الدخول في علاقات جديدة.

3. انخفاض احترام الذات
قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في احترام الذات أو تقدير الذات بعد أن ظلوا عازبين لفترة طويلة، بسبب الضغوط الاجتماعية أو المعتقدات الشخصية حول كونهم في علاقة. 

وفي عالم يؤكد على أهمية الشراكات الرومانسية ويصورها كمعايير للنجاح والسعادة، قد يتساءل الأشخاص الذين ظلوا عازبين لفترة طويلة عن قيمتهم بناءً على حالة علاقتهم، ويقارنون أنفسهم بالآخرين الذين لديهم علاقات مستقرة.

4. زيادة القلق الاجتماعي
يمكن أن يؤدي البقاء عازبًا لفترة طويلة في بعض الأحيان إلى زيادة القلق الاجتماعي، خاصة في المواقف التي تشمل الأزواج أو المواعيد الجديدة. 

وقد يشعر بعض الأشخاص غير المتزوجين بالقلق في المناسبات التي تجمعهم مع الأزواج، ويشعرون بالإقصاء أو الإحراج. 

وقد تؤدي العزوبية الطويلة أيضًا إلى جعل الناس يشعرون بقدر أقل من الثقة بشأن المواعدة، مما يزيد من القلق الاجتماعي في مواقف المواعدة.

5. التغيير في الأولويات
بدلًا من التركيز على الشريك، قد يعطي العزاب الأولوية للأهداف المهنية والهوايات والصداقات والرعاية الذاتية. 

وإن العزوبية لفترة طويلة تمنح الناس فرصة للتأمل واستكشاف الذات. وقد يعطي العزاب الأولوية لاستكشاف قيمهم واهتماماتهم ونموهم الشخصي. 

وذلك يمكن أن يسمح أيضًا للأشخاص بإعطاء الأولوية للصداقات، مما قد يؤدي إلى روابط أعمق وأكثر أهمية مع الأصدقاء الذين يصبحون مثل العائلة المختارة.

6. النمو الشخصي
يمكن أن يؤدي البقاء عازبًا لفترة طويلة إلى تعزيز النمو الشخصي، مما يساعد الأشخاص على تطوير شعور قوي بالاعتماد على الذات والاستقلال.

وقد يصبح العزاب أفضل في التعامل مع تقلبات الحياة غير المتوقعة منفردين. وقد يبنون أيضًا مرونة عاطفية ومهارات تأقلم أكبر، ويتعلمون كيفية التعامل مع تعقيدات الحياة وعواطفها دون دعم فوري من الشريك.

7. إزالة التحسس تجاه العلاقات الرومانسية
مع مرور الوقت، قد يصبح العزاب غير حساسين لفكرة كونهم في علاقة رومانسية، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة في متابعة العلاقات الرومانسية. 

ويمكن أن تكون هذه اللامبالاة تجاه العلاقات الرومانسية قصيرة المدى أو طويلة المدى. وبعض الناس، على سبيل المثال، قد يجدون الرضا على المدى الطويل من كونهم عازبين، ويقدرون الحرية والفرص التي يوفرها ذلك لهم.
 

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