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كتلة سوداء لزجة مرعبة ظهرت تحت ألواح أرضية منزل صديقتها... والنتيجة مخيفة؟! (صور)
منوعات
2023-11-12 | 05:54
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كتلة سوداء لزجة مرعبة ظهرت تحت ألواح أرضية منزل صديقتها... والنتيجة مخيفة؟! (صور)
كتلة سوداء لزجة مرعبة ظهرت تحت ألواح أرضية منزل صديقتها... والنتيجة مخيفة؟! (صور)
تركت صاحبة منزل مستخدمي الإنترنت في حالة من الرعب والحيرة بعد مشاركة صور لكتلة سوداء مرعبة تكمن تحت ألواح أرضية منزل صديقتها في ملبورن، أستراليا.
وعلمت المرأة، التي تدعى هانا سيكامور، بوجود المادة اللزجة ذات المظهر الشرير من أحد الأصدقاء، الذي عثر عليها أثناء تمزيق ألواح الأرضية الخاصة بها، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست.
وعلى أمل كشف الغطاء المخيف، قامت بتحميل الصور التي تثير الوخز في العمود الفقري إلى مجموعة الفطريات الأسترالية على فيسبوك مع الاستعلام، "هل لديك أي فكرة عن هذا؟"
وتُظهر الصور أغصان المادة الداكنة على الأرض مثل حضور خبيث في بعض أفلام الرعب اليابانية.
وكان لدى المعلقين على فيسبوك العديد من النظريات حول هوية الفركتلات الفطرية.
"عروق" nooope "، سخر أحد مستخدمي فسيبوك.
وقارن آخرون المحلاق بـMind Flayer، الوحش المتموج من سلسلة Netflix الناجحة Stranger Things. قال بعض الكوميديين عبر الإنترنت مازحين إن هذا هو الكائن الفضائي "Venom" من أفلام Marvel.
وفي الوقت نفسه، قال بعض هواة علم الفطريات إن النضح يمكن أن يكون إما العفن الغروي، أو جذور الأشجار، أو العفن الأسود، وهو فطر خبيث يرتبط بعدد من المخاوف الصحية بما في ذلك مشاكل التنفس والخرف.
"العفن الأسود أمر ممكن"، كما افترض آدم لابروك، "الرجل المرح" في شركة مشروم، وهي مزرعة فطريات حضرية في نيوزيلندا.
ثم توقع أن أرميلاريا (فطر العسل)، الذي ينمو غالبًا على طول جذور الأشجار، قد انتشر خارج مضيفه ثم تسلل إلى المنزل.
وخلص لابروك إلى أنه "ربما يكون هذا شيئًا تحتاج إلى أن ينظر إليه مهندس إنشائي".
حتى علماء الفطريات المحترفين كانوا في حيرة من الفطريات.
وقالت الدكتورة باتريشيا كايشيان، أمينة علم الفطريات في متحف ولاية نيويورك في ألباني: "من دون فحص الفطر شخصيًا (النظر إليه مجهريًا والبحث عن بصمات أخرى في الهيكل) لا أستطيع أن أكون متأكدة بنسبة 100٪".... لكن هذا يبدو مثل فطريات "العفن الرطب" التي تسمى Coniophora puteana، والتي تسمى أحيانًا أيضًا "تعفن القبو" أو "kellerschwam" باللغة الألمانية.
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