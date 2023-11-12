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تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!
منوعات
2023-11-12 | 06:12
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تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!
تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!
ذهبت امرأة تبلغ من العمر 34 عامًا من مدينة نيويورك مؤخرًا إلى موعدها الأول مع رجل التقت به عبر تطبيق المواعدة Hinge، لتتلقى رسائل نصية مزعجة في صباح اليوم التالي من نذل جاهل يقيّم مظهرها ويعلق على وزنها، ويفكر بطريقة ما في الأمر.
وكتب الرجل البالغ من العمر 45 عامًا: "كنت أتوقع مواعدة المرأة الموجودة في الصور، وكنت سعيدًا بالبقاء على اتصال عرضيًا حتى يختفي الوزن وبعد ذلك يمكننا أن نرى اذا كنا سنخرج ثانية".
المرأة، MC، التي طلبت من موقع
نيويورك بوست
عدم الكشف عن هويتها الكاملة، أعطته درجات عالية لشيء واحد - روح الدعابة غير المقصودة لديه، قائلة: "لقد أضحكني فعلاً".
ولم تحدد هويته لأسباب تتعلق بالسلامة.
كان موعدهما الأول – والوحيد – في 30 تشرين الأول في Ascent Lounge في كولومبوس سيركل.
وكانت الأعلام الحمراء فورية الظهور، وصارخة مثل رأسه الأصلع اللامع.
وقالت: "في الدقائق الخمس الأولى، أخبرني أن عليه ديونًا هائلة، ولهذا السبب أراد امرأة مستقلة مالياً".
أخبرها أنه تغلب على السرطان، ليؤثر عليها، ولكن بعد ذلك سألها عما إذا كانت تفكر في ممارسة الجنس الثلاثي.
وقالت: "لقد كان وقحًا ومباشرًا بشكل لا يصدق فيما كان يبحث عنه".
وكان سطحيًا هجوميًا أيضًا.
وقالت: "لقد أخبرني عن أثاثه من شركة Restoration Hardware وأظهر لي صوراً لشقته الحالية والسابقة، وأخبرني كم يدفع الإيجار."
وعلى الرغم من شكواه في الصباح التالي بشأن وزنها وأن صورة ملف تعريف المواعدة الخاصة بها لا تتطابق مع مظهرها الحالي، إلا أنه استمر في مدحها خلال الموعد.
وتستذكر MC قائلة: "لقد ظل يقول كم كنت جميلة، حتى أنه كان يلعب بشعري."
وعرفت MC بالفعل أنه سيكون لقاءهم الأول والأخير.
وأضافت: "لم أرغب في رؤيته مرة أخرى... أنا لا أهتم بمظهرك، ولكن أهتم بقيمك."
واستيقظت في صباح اليوم التالي في الساعة 9 صباحًا على رسائله الوقحة، والتي اعتقدت أنها كانت نتيجة لكونها صريحة بشأن عدم رغبتها في إقامة علاقة جنسية معه.
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