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عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!

منوعات
2023-11-12 | 06:27
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عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!
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عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!

عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!

اضطر متنزه أسترالي إلى دخول المستشفى بعد تعرضه لعضة ثعبان يعتقد أنه غير سام أثناء إحضاره إلى المنزل ليريه لأطفاله. 

وقام صائد الثعابين المحلي راي ماكجيبون بتفصيل المحنة المؤلمة في منشور على صفحة فيسبوك الخاصة بشركته.

وكتب راعي الزواحف الذي يدير خدمة صيد الثعابين في المرتفعات الجنوبية: "كان من الممكن أن ينتهي الأمر أسوأ بكثير مما حدث"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ووفقًا لماكجيبون، الذي أعاد سرد القصة بإذن الضحية، وقع الحادث في الأول من تشرين الثاني بينما كان المغامر المجهول يتنزه في هيل توب، نيو ساوث ويلز، حسبما ذكرت 7News.

وبحسب ما ورد رأى ما اعتقد أنه ثعبان ماسي، وهو نوع غير سام من الثعبان المضيق الموجود على الساحل الشرقي لأستراليا، وقرر إحضاره إلى المنزل ليريه للأطفال.

ووقعت الكارثة بعد أن عض المخلوق يد الرجل. ومع ذلك، نظرًا لأنه افترض أن الحيوان غير سام، لم يفكر الأسترالي في الأمر في البداية، حتى وقت لاحق عندما تدهورت صحته نحو الأسوأ.

ووفقا لإعلان الخدمة العامة على فيسبوك، تضخمت يد الرجل المسكين وبدأ "يتقيأ بعنف" لمدة ثلاث ساعات متواصلة، مما دفعه لزيارة غرفة الطوارئ.

وذلك عندما اتصل المسعفون بماكجيبون حتى يتمكنوا من تحديد هوية الجاني بشكل إيجابي.

وحددها على أنها ثعبان عريض الرأس، وهو نوع سام يشبه إلى حد كبير ثعبان الماس غير السام، والذي يستخدم الانقباض بدلاً من السموم لقتل فريسته.

وأوضح ماكجيبون أن لدغة الثعبان تحتوي على سم عصبي قوي، والذي لديه القدرة على إعاقة الضحية أو حتى قتلها.

وأوضح صائد الثعابين: "لقد عثروا على آثار للسم في نظام المتنزه".

وعلى الرغم من مرضه، تم إرسال المتنزه إلى منزله في غضون ست ساعات ومنذ ذلك الحين تعافى تمامًا.

وأوضح ماكجيبون أنه "خلال تلك الفترة قمت بأخذ الثعبان من منزل الرجل ووصلت إلى الموقع الذي عثروا فيه على الثعبان وأعدته إلى موطنه صباح السبت".

وجعلت الرحلة صياد الثعابين يدرك مدى حظ المريض في البقاء على قيد الحياة،  قائلاً: "بعد قيامي بالرحلة والمدة التي استغرقتها للمشي والعودة، كان المتنزه محظوظًا للغاية بالخروج بعد تعرضه للعض والتسمم وعدم وجود إسعافات أولية".
 

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