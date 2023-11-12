الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
26
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!
منوعات
2023-11-12 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!
عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!
اضطر متنزه أسترالي إلى دخول المستشفى بعد تعرضه لعضة ثعبان يعتقد أنه غير سام أثناء إحضاره إلى المنزل ليريه لأطفاله.
وقام صائد الثعابين المحلي راي ماكجيبون بتفصيل المحنة المؤلمة في منشور على صفحة فيسبوك الخاصة بشركته.
وكتب راعي الزواحف الذي يدير خدمة صيد الثعابين في المرتفعات الجنوبية: "كان من الممكن أن ينتهي الأمر أسوأ بكثير مما حدث"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
ووفقًا لماكجيبون، الذي أعاد سرد القصة بإذن الضحية، وقع الحادث في الأول من تشرين الثاني بينما كان المغامر المجهول يتنزه في هيل توب، نيو ساوث ويلز، حسبما ذكرت 7News.
وبحسب ما ورد رأى ما اعتقد أنه ثعبان ماسي، وهو نوع غير سام من الثعبان المضيق الموجود على الساحل الشرقي لأستراليا، وقرر إحضاره إلى المنزل ليريه للأطفال.
ووقعت الكارثة بعد أن عض المخلوق يد الرجل. ومع ذلك، نظرًا لأنه افترض أن الحيوان غير سام، لم يفكر الأسترالي في الأمر في البداية، حتى وقت لاحق عندما تدهورت صحته نحو الأسوأ.
ووفقا لإعلان الخدمة العامة على فيسبوك، تضخمت يد الرجل المسكين وبدأ "يتقيأ بعنف" لمدة ثلاث ساعات متواصلة، مما دفعه لزيارة غرفة الطوارئ.
وذلك عندما اتصل المسعفون بماكجيبون حتى يتمكنوا من تحديد هوية الجاني بشكل إيجابي.
وحددها على أنها ثعبان عريض الرأس، وهو نوع سام يشبه إلى حد كبير ثعبان الماس غير السام، والذي يستخدم الانقباض بدلاً من السموم لقتل فريسته.
وأوضح ماكجيبون أن لدغة الثعبان تحتوي على سم عصبي قوي، والذي لديه القدرة على إعاقة الضحية أو حتى قتلها.
وأوضح صائد الثعابين: "لقد عثروا على آثار للسم في نظام المتنزه".
وعلى الرغم من مرضه، تم إرسال المتنزه إلى منزله في غضون ست ساعات ومنذ ذلك الحين تعافى تمامًا.
وأوضح ماكجيبون أنه "خلال تلك الفترة قمت بأخذ الثعبان من منزل الرجل ووصلت إلى الموقع الذي عثروا فيه على الثعبان وأعدته إلى موطنه صباح السبت".
وجعلت الرحلة صياد الثعابين يدرك مدى حظ المريض في البقاء على قيد الحياة، قائلاً: "بعد قيامي بالرحلة والمدة التي استغرقتها للمشي والعودة، كان المتنزه محظوظًا للغاية بالخروج بعد تعرضه للعض والتسمم وعدم وجود إسعافات أولية".
آخر الأخبار
منوعات
ثعبان
واعتقد
فأحضره
منزله...
التالي
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-10
"منزل الجثث"... زوجان متهمان باحتواء أكثر من 180 جثة في منزلهما وهذا ما يفعلانه بها!
منوعات
2023-11-10
"منزل الجثث"... زوجان متهمان باحتواء أكثر من 180 جثة في منزلهما وهذا ما يفعلانه بها!
0
رياضة
2023-10-16
وفاة لاعب كرة القدم الأميركية أثناء المباراة...وهذا ما حصل معه!
رياضة
2023-10-16
وفاة لاعب كرة القدم الأميركية أثناء المباراة...وهذا ما حصل معه!
0
منوعات
2023-10-11
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
منوعات
2023-10-11
انتشال بقايا جثة طفل من أحد الأنهر في هذا البلد...وهذا ما حصل معه!
0
منوعات
2023-10-09
عضّه ثعبان في ساقه دون أن يُدرك...وهذا ما حصل بعد أيام!
منوعات
2023-10-09
عضّه ثعبان في ساقه دون أن يُدرك...وهذا ما حصل بعد أيام!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
منوعات
07:19
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
0
منوعات
06:12
تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!
منوعات
06:12
تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!
0
منوعات
05:54
كتلة سوداء لزجة مرعبة ظهرت تحت ألواح أرضية منزل صديقتها... والنتيجة مخيفة؟! (صور)
منوعات
05:54
كتلة سوداء لزجة مرعبة ظهرت تحت ألواح أرضية منزل صديقتها... والنتيجة مخيفة؟! (صور)
0
منوعات
15:00
والدان يختاران ملابس جنازة ابنتهما...بهذه الطريقة المأساوية رحلت المراهقة في عيدها الثامن عشر!
منوعات
15:00
والدان يختاران ملابس جنازة ابنتهما...بهذه الطريقة المأساوية رحلت المراهقة في عيدها الثامن عشر!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:55
تحطم طائرة للجيش البورمي ومجموعة مناهضة للحكم العسكري تعلن إسقاطها
أخبار دولية
07:55
تحطم طائرة للجيش البورمي ومجموعة مناهضة للحكم العسكري تعلن إسقاطها
0
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
0
أخبار دولية
12:19
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة
أخبار دولية
12:19
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة
0
أخبار دولية
2023-11-04
تظاهرة للمعارضة في مدغشقر
أخبار دولية
2023-11-04
تظاهرة للمعارضة في مدغشقر
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:59
كتائب القسام: قصفنا شمال حيفا وشلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية مركزة ردًا على مجازر الإحتلال على أهلنا في قطاع غزة
آخر الأخبار
09:59
كتائب القسام: قصفنا شمال حيفا وشلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية مركزة ردًا على مجازر الإحتلال على أهلنا في قطاع غزة
0
أخبار لبنان
07:51
آخر التطورات الأمنية على الحدود الجنوبية
أخبار لبنان
07:51
آخر التطورات الأمنية على الحدود الجنوبية
0
آخر الأخبار
07:50
خروج مستشفى القدس في غزة عن العمل بشكل كامل
آخر الأخبار
07:50
خروج مستشفى القدس في غزة عن العمل بشكل كامل
0
آخر الأخبار
05:27
الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع
آخر الأخبار
05:27
الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع
0
آخر الأخبار
05:16
ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية... ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة
آخر الأخبار
05:16
ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية... ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة
0
أخبار دولية
17:14
احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة
أخبار دولية
17:14
احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة
0
أخبار دولية
16:30
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
أخبار دولية
16:30
نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
تقارير نشرة الاخبار
13:58
احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جاد الدنا من لبنان الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
جاد الدنا من لبنان الى العالمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
14:30
ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟
اخبار البرامج
14:30
ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟
2
أخبار دولية
11:44
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل
أخبار دولية
11:44
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل
3
أخبار لبنان
04:09
النافعة تنجز معاملات خدمات جديدة بدءًا من الثلاثاء
أخبار لبنان
04:09
النافعة تنجز معاملات خدمات جديدة بدءًا من الثلاثاء
4
حال الطقس
01:22
الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:22
الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل
5
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
خبر عاجل
09:16
نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل
6
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
آخر الأخبار
15:01
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى
7
فنّ
11:40
شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟
فنّ
11:40
شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟
8
خبر عاجل
06:24
قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على حرش وجنوب بلدة يارون وقصف على أطراف بلدتي بليدا ورميش
خبر عاجل
06:24
قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على حرش وجنوب بلدة يارون وقصف على أطراف بلدتي بليدا ورميش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More