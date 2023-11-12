"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)

"يلاحقونني في كل مكان وأشعر بالخوف"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)







ولدى بيل أوليفيا، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 200 ألف متابع عبر الإنترنت، وقد أفادت التقارير أنها حققت أكثر من مليون دولار من OnlyFans - لكن شهرتها جاءت بتكلفة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.



وتقول الشابة إن المعجبين المجانين يتعرفون عليها الآن في شوارع مدينتها مانشستر، إنكلترا، مما يعني أنها تعرضت "لكل أنواع الملاحقة والمواقف غير المريحة".



واعترفت أوليفيا في مقابلة مع ديلي ستار: "لقد جاء إليّ بعض الرجال المخيفين حقًا وبعض التجارب المخيفة حقًا".



وتابعت: "حاول أحد الأشخاص أن يمسك بي ويسحبني إلى زقاق، وقد مررت بالكثير من تجارب المطاردة، حيث وصلت أشياء إلى منزلي مثل الهدايا والمذكرات المنحرفة جدًا."



وأخبرت أوليفيا أنها بدأت أيضًا تشعر بعدم الأمان في منزلها، بعد أن اكتشف المعجبون عنوانها.



وأوضحت: "لا أريد أن أكون في الشارع خوفاً على سلامتي أو أن يلاحقني رجال يعرفون عنواني... لقد تلقيت الكثير من الرسائل المخيفة والمنحرفة عبر الإنترنت أيضًا والتي تجاوزت الحدود."



والآن، تدخل أحد المشجعين الشجعان، وقام بتعيين حارس شخصي حاصل على تدريب عسكري للمساعدة في حماية الفتاة التي تواجه محنة.



وتقدر أوليفيا أن "الرجل الأكبر سنًا" يدفع حوالي 3600 دولار شهريًا للحامي المحترف، وهي تسدد له محتوى شخصيًا.



وقالت: "أقوم الآن بعمل الكثير من مقاطع الفيديو والمحتوى للرجل الذي يدفع مقابل حارسي الشخصي، وهو لطيف حقًا... إنه رجل أكبر سنًا لذا أعتقد أنه يمكنك تسميته بـ Sugar Daddy.



وأوضحت العارضة: "إنه لطيف ومحترم حقًا ولم يطلب اللقاء أو أي شيء - إنه يهتم حقًا بأنني آمنة... قال إن لديه المال، ففكرت، لماذا لا؟"



وعلى الرغم من التهديدات المحتملة لسلامتها، تقول الشقراء المذهلة إنها ليس لديها خطط للتوقف عن إنشاء محتوى للاستهلاك عبر الإنترنت.



تقول إحدى ممثلات أفلام البالغين إن لديها الآن حارسًا شخصيًا لصد الرجال "المخيفين" الذين يعشقون صورها "المثيرة" عبر الإنترنت.



ولدى بيل أوليفيا، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 200 ألف متابع عبر الإنترنت، وقد أفادت التقارير أنها حققت أكثر من مليون دولار من OnlyFans - لكن شهرتها جاءت بتكلفة، وفق ما نقل موقع



وتقول الشابة إن المعجبين المجانين يتعرفون عليها الآن في شوارع مدينتها مانشستر، إنكلترا، مما يعني أنها تعرضت "لكل أنواع الملاحقة والمواقف غير المريحة".



واعترفت أوليفيا في مقابلة مع ديلي ستار: "لقد جاء إليّ بعض الرجال المخيفين حقًا وبعض التجارب المخيفة حقًا".



وتابعت: "حاول أحد الأشخاص أن يمسك بي ويسحبني إلى زقاق، وقد مررت بالكثير من تجارب المطاردة، حيث وصلت أشياء إلى منزلي مثل الهدايا والمذكرات المنحرفة جدًا."



وأخبرت أوليفيا أنها بدأت أيضًا تشعر بعدم الأمان في منزلها، بعد أن اكتشف المعجبون عنوانها. تقول إحدى ممثلات أفلام البالغين إن لديها الآن حارسًا شخصيًا لصد الرجال "المخيفين" الذين يعشقون صورها "المثيرة" عبر الإنترنت.ولدى بيل أوليفيا، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 200 ألف متابع عبر الإنترنت، وقد أفادت التقارير أنها حققت أكثر من مليون دولار من OnlyFans - لكن شهرتها جاءت بتكلفة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.وتقول الشابة إن المعجبين المجانين يتعرفون عليها الآن في شوارع مدينتها مانشستر، إنكلترا، مما يعني أنها تعرضت "لكل أنواع الملاحقة والمواقف غير المريحة".واعترفت أوليفيا في مقابلة مع ديلي ستار: "لقد جاء إليّ بعض الرجال المخيفين حقًا وبعض التجارب المخيفة حقًا".وتابعت: "حاول أحد الأشخاص أن يمسك بي ويسحبني إلى زقاق، وقد مررت بالكثير من تجارب المطاردة، حيث وصلت أشياء إلى منزلي مثل الهدايا والمذكرات المنحرفة جدًا."وأخبرت أوليفيا أنها بدأت أيضًا تشعر بعدم الأمان في منزلها، بعد أن اكتشف المعجبون عنوانها.وأوضحت: "لا أريد أن أكون في الشارع خوفاً على سلامتي أو أن يلاحقني رجال يعرفون عنواني... لقد تلقيت الكثير من الرسائل المخيفة والمنحرفة عبر الإنترنت أيضًا والتي تجاوزت الحدود."والآن، تدخل أحد المشجعين الشجعان، وقام بتعيين حارس شخصي حاصل على تدريب عسكري للمساعدة في حماية الفتاة التي تواجه محنة.وتقدر أوليفيا أن "الرجل الأكبر سنًا" يدفع حوالي 3600 دولار شهريًا للحامي المحترف، وهي تسدد له محتوى شخصيًا.وقالت: "أقوم الآن بعمل الكثير من مقاطع الفيديو والمحتوى للرجل الذي يدفع مقابل حارسي الشخصي، وهو لطيف حقًا... إنه رجل أكبر سنًا لذا أعتقد أنه يمكنك تسميته بـ Sugar Daddy.وأوضحت العارضة: "إنه لطيف ومحترم حقًا ولم يطلب اللقاء أو أي شيء - إنه يهتم حقًا بأنني آمنة... قال إن لديه المال، ففكرت، لماذا لا؟"وعلى الرغم من التهديدات المحتملة لسلامتها، تقول الشقراء المذهلة إنها ليس لديها خطط للتوقف عن إنشاء محتوى للاستهلاك عبر الإنترنت.تقول إحدى ممثلات أفلام البالغين إن لديها الآن حارسًا شخصيًا لصد الرجال "المخيفين" الذين يعشقون صورها "المثيرة" عبر الإنترنت.ولدى بيل أوليفيا، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 200 ألف متابع عبر الإنترنت، وقد أفادت التقارير أنها حققت أكثر من مليون دولار من OnlyFans - لكن شهرتها جاءت بتكلفة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وتقول الشابة إن المعجبين المجانين يتعرفون عليها الآن في شوارع مدينتها مانشستر، إنكلترا، مما يعني أنها تعرضت "لكل أنواع الملاحقة والمواقف غير المريحة".واعترفت أوليفيا في مقابلة مع ديلي ستار: "لقد جاء إليّ بعض الرجال المخيفين حقًا وبعض التجارب المخيفة حقًا".وتابعت: "حاول أحد الأشخاص أن يمسك بي ويسحبني إلى زقاق، وقد مررت بالكثير من تجارب المطاردة، حيث وصلت أشياء إلى منزلي مثل الهدايا والمذكرات المنحرفة جدًا."وأخبرت أوليفيا أنها بدأت أيضًا تشعر بعدم الأمان في منزلها، بعد أن اكتشف المعجبون عنوانها.



وأوضحت: "لا أريد أن أكون في الشارع خوفاً على سلامتي أو أن يلاحقني رجال يعرفون عنواني... لقد تلقيت الكثير من الرسائل المخيفة والمنحرفة عبر الإنترنت أيضًا والتي تجاوزت الحدود."



والآن، تدخل أحد المشجعين الشجعان، وقام بتعيين حارس شخصي حاصل على تدريب عسكري للمساعدة في حماية الفتاة التي تواجه محنة.



وتقدر أوليفيا أن "الرجل الأكبر سنًا" يدفع حوالي 3600 دولار شهريًا للحامي المحترف، وهي تسدد له محتوى شخصيًا.



وقالت: "أقوم الآن بعمل الكثير من مقاطع الفيديو والمحتوى للرجل الذي يدفع مقابل حارسي الشخصي، وهو لطيف حقًا... إنه رجل أكبر سنًا لذا أعتقد أنه يمكنك تسميته بـ Sugar Daddy.



وأوضحت العارضة: "إنه لطيف ومحترم حقًا ولم يطلب اللقاء أو أي شيء - إنه يهتم حقًا بأنني آمنة... قال إن لديه المال، ففكرت، لماذا لا؟"



وعلى الرغم من التهديدات المحتملة لسلامتها، تقول الشقراء المذهلة إنها ليس لديها خطط للتوقف عن إنشاء محتوى للاستهلاك عبر الإنترنت.