الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Special Labor Inspector
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)

منوعات
2023-11-12 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;يلاحقونني في كل مكان&quot;... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"يلاحقونني في كل مكان"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)

"يلاحقونني في كل مكان وأشعر بالخوف"... ممثلة أفلام للبالغين عيّنت حارسا شخصيا: الرجال المخيفون لا يستطيعون إبعاد أيديهم عني! (صور)

تقول إحدى ممثلات أفلام البالغين إن لديها الآن حارسًا شخصيًا لصد الرجال "المخيفين" الذين يعشقون صورها "المثيرة" عبر الإنترنت.

ولدى بيل أوليفيا، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 200 ألف متابع عبر الإنترنت، وقد أفادت التقارير أنها حققت أكثر من مليون دولار من OnlyFans - لكن شهرتها جاءت بتكلفة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتقول الشابة إن المعجبين المجانين يتعرفون عليها الآن في شوارع مدينتها مانشستر، إنكلترا، مما يعني أنها تعرضت "لكل أنواع الملاحقة والمواقف غير المريحة".

واعترفت أوليفيا في مقابلة مع ديلي ستار: "لقد جاء إليّ بعض الرجال المخيفين حقًا وبعض التجارب المخيفة حقًا".

وتابعت: "حاول أحد الأشخاص أن يمسك بي ويسحبني إلى زقاق، وقد مررت بالكثير من تجارب المطاردة، حيث وصلت أشياء إلى منزلي مثل الهدايا والمذكرات المنحرفة جدًا."

وأخبرت أوليفيا أنها بدأت أيضًا تشعر بعدم الأمان في منزلها، بعد أن اكتشف المعجبون عنوانها.

وأوضحت: "لا أريد أن أكون في الشارع خوفاً على سلامتي أو أن يلاحقني رجال يعرفون عنواني... لقد تلقيت الكثير من الرسائل المخيفة والمنحرفة عبر الإنترنت أيضًا والتي تجاوزت الحدود."

والآن، تدخل أحد المشجعين الشجعان، وقام بتعيين حارس شخصي حاصل على تدريب عسكري للمساعدة في حماية الفتاة التي تواجه محنة.

وتقدر أوليفيا أن "الرجل الأكبر سنًا" يدفع حوالي 3600 دولار شهريًا للحامي المحترف، وهي تسدد له محتوى شخصيًا.

وقالت: "أقوم الآن بعمل الكثير من مقاطع الفيديو والمحتوى للرجل الذي يدفع مقابل حارسي الشخصي، وهو لطيف حقًا... إنه رجل أكبر سنًا لذا أعتقد أنه يمكنك تسميته بـ Sugar Daddy.

وأوضحت العارضة: "إنه لطيف ومحترم حقًا ولم يطلب اللقاء أو أي شيء - إنه يهتم حقًا بأنني آمنة... قال إن لديه المال، ففكرت، لماذا لا؟"

وعلى الرغم من التهديدات المحتملة لسلامتها، تقول الشقراء المذهلة إنها ليس لديها خطط للتوقف عن إنشاء محتوى للاستهلاك عبر الإنترنت.

تقول إحدى ممثلات أفلام البالغين إن لديها الآن حارسًا شخصيًا لصد الرجال "المخيفين" الذين يعشقون صورها "المثيرة" عبر الإنترنت.

ولدى بيل أوليفيا، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 200 ألف متابع عبر الإنترنت، وقد أفادت التقارير أنها حققت أكثر من مليون دولار من OnlyFans - لكن شهرتها جاءت بتكلفة، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتقول الشابة إن المعجبين المجانين يتعرفون عليها الآن في شوارع مدينتها مانشستر، إنكلترا، مما يعني أنها تعرضت "لكل أنواع الملاحقة والمواقف غير المريحة".

واعترفت أوليفيا في مقابلة مع ديلي ستار: "لقد جاء إليّ بعض الرجال المخيفين حقًا وبعض التجارب المخيفة حقًا".

وتابعت: "حاول أحد الأشخاص أن يمسك بي ويسحبني إلى زقاق، وقد مررت بالكثير من تجارب المطاردة، حيث وصلت أشياء إلى منزلي مثل الهدايا والمذكرات المنحرفة جدًا."

وأخبرت أوليفيا أنها بدأت أيضًا تشعر بعدم الأمان في منزلها، بعد أن اكتشف المعجبون عنوانها.

وأوضحت: "لا أريد أن أكون في الشارع خوفاً على سلامتي أو أن يلاحقني رجال يعرفون عنواني... لقد تلقيت الكثير من الرسائل المخيفة والمنحرفة عبر الإنترنت أيضًا والتي تجاوزت الحدود."

والآن، تدخل أحد المشجعين الشجعان، وقام بتعيين حارس شخصي حاصل على تدريب عسكري للمساعدة في حماية الفتاة التي تواجه محنة.

وتقدر أوليفيا أن "الرجل الأكبر سنًا" يدفع حوالي 3600 دولار شهريًا للحامي المحترف، وهي تسدد له محتوى شخصيًا.

وقالت: "أقوم الآن بعمل الكثير من مقاطع الفيديو والمحتوى للرجل الذي يدفع مقابل حارسي الشخصي، وهو لطيف حقًا... إنه رجل أكبر سنًا لذا أعتقد أنه يمكنك تسميته بـ Sugar Daddy.

وأوضحت العارضة: "إنه لطيف ومحترم حقًا ولم يطلب اللقاء أو أي شيء - إنه يهتم حقًا بأنني آمنة... قال إن لديه المال، ففكرت، لماذا لا؟"

وعلى الرغم من التهديدات المحتملة لسلامتها، تقول الشقراء المذهلة إنها ليس لديها خطط للتوقف عن إنشاء محتوى للاستهلاك عبر الإنترنت.

آخر الأخبار

منوعات

مكان"...

ممثلة

أفلام

للبالغين

عيّنت

حارسا

شخصيا:

الرجال

المخيفون

يستطيعون

إبعاد

أيديهم

(صور)

عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-11-10

"سيجعلهم ناعمين".. شمس الكويتيّة تحذّر الرجال: لا تأكلوا الدجاج لأنه أنثى!

LBCI
أخبار دولية
2023-11-09

بايدن يؤكد "لا توجد إمكانية" لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
منوعات
2023-11-09

ادعى أنها ليست برفقته ثم كُشفت الحقيقة... العثور على ابنة الـ5 سنوات في مكان صادم: "مرحبًا يا عزيزتي"! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
2023-11-08

تكليف القاضي "حلاوي" مكان "أبو سمرا" فهل يستكمل تحقيق رياض ورفاقه؟ (الجمهورية)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:27

عثر على ثعبان واعتقد أنه غير سام فأحضره إلى منزله... كاد أن يموت وهذا ما حصل معه!

LBCI
منوعات
06:12

تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة ثم التقيا... سألها عن رأيها في ممارسة الجنس الثلاثي وما فعله في اليوم التالي صادم!

LBCI
منوعات
05:54

كتلة سوداء لزجة مرعبة ظهرت تحت ألواح أرضية منزل صديقتها... والنتيجة مخيفة؟! (صور)

LBCI
منوعات
15:00

والدان يختاران ملابس جنازة ابنتهما...بهذه الطريقة المأساوية رحلت المراهقة في عيدها الثامن عشر!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:55

تحطم طائرة للجيش البورمي ومجموعة مناهضة للحكم العسكري تعلن إسقاطها

LBCI
آخر الأخبار
15:01

الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى

LBCI
أخبار دولية
12:19

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حزب الله: بيروت قد تواجه المصير نفسه لقطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2023-11-04

تظاهرة للمعارضة في مدغشقر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:59

كتائب القسام: قصفنا شمال حيفا وشلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة برشقات صاروخية مركزة ردًا على مجازر الإحتلال على أهلنا في قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:51

آخر التطورات الأمنية على الحدود الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
07:50

خروج مستشفى القدس في غزة عن العمل بشكل كامل

LBCI
آخر الأخبار
05:27

الراعي: نتبنى مضمون بيان قمة الرياض ونرفض رهن إنتخاب الرئيس لشخص معين أو فئة أو حزب أو مشروع

LBCI
آخر الأخبار
05:16

ميقاتي: حزب الله يتصرف بوطنية عالية... ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:14

احتجاجات ضخمة في تل أبيب ضد الحكومة

LBCI
أخبار دولية
16:30

نتانياهو يعيد تحذير حزب الله من الدخول في الحرب... "لسيطرة أمنية كاملة على غزة "

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

احتفالات ميسي بالكرة الذهبية الثامنة متواصلة وهذه المرة في ميامي امام جماهيره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

جاد الدنا من لبنان الى العالمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
14:30

ماذا توقعت ماغي فرح لغزة...وكيف سيكون الداخل اللبناني في الفترة المقبلة؟

LBCI
أخبار دولية
11:44

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة يدعو لوقف الحرب في غزة: لاستكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
04:09

النافعة تنجز معاملات خدمات جديدة بدءًا من الثلاثاء

LBCI
حال الطقس
01:22

الطقس يتحول الى متقلب... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
09:16

نتنياهو لـCNN: لا نريد أن ينتقدنا المجتمع الدولي بل أن يدعمنا في حربنا على الإرهاب ووقف إطلاق النار الذي سنوافق عليه هو الذي يؤدي إلى إطلاق الرهائن بالكامل

LBCI
آخر الأخبار
15:01

الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: طائرة تقل مسؤولين إسرائيليين حطت في القاهرة وهذه الرحلة جاءت في إطار رحلات على خط الدوحة - إسرائيل - القاهرة ما يؤشر لتقدم ما في إطار ملف الأسرى

LBCI
فنّ
11:40

شهادة وفاة ماثيو بيري صدرت بعد أسبوعين من وفاته...هل ذُكر فيها سبب الوفاة؟

LBCI
خبر عاجل
06:24

قصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على حرش وجنوب بلدة يارون وقصف على أطراف بلدتي بليدا ورميش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More