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أسد هارب يثير الذعر في بلدة إيطالية... تجوّل في الأحياء المحلية وتم تخديره مرتين: هل تم الإمساك به؟! (فيديو)

منوعات
2023-11-12 | 11:45
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أسد هارب يثير الذعر في بلدة إيطالية... تجوّل في الأحياء المحلية وتم تخديره مرتين: هل تم الإمساك به؟! (فيديو)
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أسد هارب يثير الذعر في بلدة إيطالية... تجوّل في الأحياء المحلية وتم تخديره مرتين: هل تم الإمساك به؟! (فيديو)

أسد هارب يثير الذعر في بلدة إيطالية... تجول في الأحياء المحلية وتم تخديره مرتين: هل تم الإمساك به؟! (فيديو)

تم إغلاق بلدة ساحلية إيطالية بعد أن هرب أسد من سيرك محلي وتجول في الشوارع السكنية.

وطُلب من سكان لاديسبولي، بالقرب من روما، المذعورين، البقاء في منازلهم ليلة السبت بينما كانت الشرطة تطارد الوحش، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وكان أليساندرو غراندو، عمدة لاديسبولي، قد حذر السكان من البقاء في منازلهم بينما تسعى الشرطة وموظفو السيرك للقبض على الحيوان.

ولقد ثبت أنها مهمة صعبة حيث تمكن ثلاثة أطباء بيطريين مسلحين ببنادق من العثور على الأسد وإطلاق النار عليه باستخدام المهدئ لكنهم فشلوا في تخديره.

لقد نهض ببساطة وخرج وهو يعرج، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا المحلية.

وظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للأسد، المعروف باسم كيمبا، وهو يتجول في الأحياء المحلية.

وقام المتفرجون الخائفون بتصوير الحيوان من داخل منازلهم الآمنة وهو يشق طريقه عبر الظلام.

حتى أن أحد الأشخاص قام بالتقاط صورة للأسد وهو يسير بجوار سيارتهم، حيث يمكن رؤية الأضواء الساطعة من خدمات الطوارئ في الخلفية.

وقضت الشرطة وأعضاء السيرك ساعات عدة في مطاردة الحيوان قبل تخديره مرة أخرى في حوالي الساعة 8:30 مساءً.

وفي الساعة 10 مساءً، بعد سبع ساعات من هروبه، تم القبض على كيمبا أخيرًا بعد أن أصبح عالقًا في مستنقع على طول نهر سانجينارا.

وزعمت وسائل إعلام محلية أن الأسد حاول العودة إلى منطقة السيرك، حيث تم القبض عليه في النهاية.

وتبحث السلطات الآن في كيفية هروب الحيوان من قفصه في سيرك روني رولر.


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