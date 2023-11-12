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عمرها 29 سنة وترتدي ملابس طفل بعمر الثلاثة أشهر... إليكم قصتها! (صور)
منوعات
2023-11-12 | 12:01
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عمرها 29 سنة وترتدي ملابس طفل بعمر الثلاثة أشهر... إليكم قصتها! (صور)
عمرها 29 سنة وترتدي ملابس طفل بعمر الثلاثة أشهر... إليكم قصتها! (صور)
جيوتي أمجي صغيرة جدًا لدرجة أنها تضطر إلى التسوق في قسم ملابس الأطفال الرضع - ويناسب حجمها مقاس الأطفال بعمر الثلاثة أشهر.
ويبلغ طول الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا قدمين فقط، مما يجعلها أقصر من متوسط عمر العامين، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
ولديها شكل من أشكال التقزم يسمى الودانة، حيث لا يتحول الغضروف في الجسم إلى عظم أثناء نمو الجنين.
وأدى حجم جيوتي إلى إعلانها رسميًا كأقصر امرأة في العالم من خلال موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عيد ميلادها الثامن عشر في عام 2011.
ومعظم ملابسها ومجوهراتها مصنوعة حسب الطلب، والقطع التي لا يتم شراؤها من أقسام الأطفال الرضع لدى تجار التجزئة.
وتقول: "إن أفضل طريقة حتى لا تبدو كطفل رضيع هي أن ترتدي ملابس مثل شخص بالغ... لكن هذا أمر صعب عندما لا يمكنك التسوق إلا في قسم الأطفال الرضع... أنا أبحث عن ملابس للخروج في الليل."
ومثل الكثير من النساء، تهتم جيوتي بالموضة وتستمتع بعملية تصميم الملابس - حتى لو كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لها من معظم الأشخاص.
إنها قادرة على اختيار بعض الملابس، مثل السترات الجلدية والجينز، المصممة للأطفال الرضع وتنسيقها لتبدو أكثر نضجًا.
وحتى أطباق وأواني جيوتي مصنوعة خصيصًا لها لأن الأواني الفضية ذات الحجم الطبيعي كبيرة جدًا بالنسبة لها.
وكانت الشابة المقيمة في الهند تحلم بأن تصبح مشهورة عندما كانت طفلة واستغلت حالتها للحصول على وظائف مرصعة بالنجوم.
وفي عام 2014، استخدمت شهرتها للحصول على دور في سلسلة مختارات الرعب الأميركية، قصة الرعب الأميركية: عرض غريب.
لقد حصلت أيضًا على عدد من عمليات التعاون في مجال الأزياء مع العلامات التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، مما سمح لها بتكوين مهنة كمؤثرة.
وغالبًا ما تروج جيوتي للفساتين المصممة خصيصًا لها.
ولديها 1.4 مليون متابع على إنستغرام وتحصد عشرات الآلاف من الإعجابات على صورها.
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وترتدي
ملابس
الثلاثة
أشهر...
إليكم
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