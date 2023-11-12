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اكتشفت خيانة زوجها لها بأبشع الطرق... وهوية العشيقة لا تُصدّق: "كانت كل الأمور تحدث أمامي وجدتي كشفت الأمر"!

اكتشفت خيانة زوجها لها بأبشع الطرق... وهوية العشيقة لا تُصدّق: "كانت كل الأمور تحدث أمامي وجدتي كشفت الأمر"!







ونشرت كاثرين العديد من مقاطع فيديو تيك توك على المنصة أوضحت فيها تفاصيل المحنة.



وقالت: "سمعت أننا كنا نكشف عن عشيقة زوجنا" هذا ما جاء في نص أحد مقاطع الفيديو الذي تضمن صورة لكاثرين وزوجها السابق المزعوم، متبوعة بصورة لأمها مصحوبة بنص مكتوب عليه "أمي". وحصد الفيديو أكثر من 9.6 مليون مشاهدة منذ نشره.



ثم شاركت بعد ذلك سلسلة من المقاطع المكونة من ثلاثة أجزاء تشرح كيف حدث الموقف المحطم للروح.



وقالت كاثرين إن هناك إشارات حمراء كبيرة بشأن العلاقة غير المشروعة بين زوجها السابق ووالدتها، لكنها تجاهلت العلامات في النهاية لأنها لم تكن تريد تصديق حدوث ذلك.



وقالت: "لم أكن أريد أن أصدق أن الشخصين الذين أثق بهما كثيرًا في هذا العالم كله يمكن أن يخوناني بهذه الطريقة".



أول شيء غريب لاحظته هو كيف بدأ زوجها ووالدتها في تحية بعضهما البعض بشكل مختلف. وبدلاً من العناق الجانبي المحرج، كانت والدتها تلف ذراعيها حول رقبة زوجها، وبعد ذلك "كان يؤرجحها في دائرة ليلقي التحية"، على حد زعمها.



وأضافت: "لقد بدأ أيضًا في تدليك قدمي أمي أمامي".



وقالت إنه في عيد الحب، قبل يومين فقط من اكتشافها لأمر علاقتهما، أحضر لها الزهور ولوالدتها أيضًا.



"لكن أكبر علامة حمراء هي أنه في مناسبات متعددة مع العديد من الشهود، كانت والدتي وزوجي السابق يقولان: "أتعلم، إذا توفيت كاثرين ووالدها بشكل مأساوي في وقت واحد، فسوف ينتهي بنا الأمر معًا تمامًا"، وفق ما قالت.



ردًا على أسئلة حول سبب عدم إدراكها أن شيئًا ما كان يحدث عاجلاً، قالت إن السبب في ذلك هو أنها تعرضت "لغسيل دماغ" على يد والدتها في طفولتها - وأنها ببساطة لم تكن تريد أن يكون الأمر حقيقيًا.



لكن والدة والدتها هي التي ساعدتها على إدراك أنها ليست "مجنونة".



وزعمت أن جدتها أتت إليها وأخبرتها أنها تعتقد أن شيئًا ما قد يحدث بين والدتها وزوجها بسبب السلوك الغريب الذي لاحظته بين الثنائي.



وأخبرت جدتها أنها غير متأكدة من كيفية مواجهتها للزوجين – إذا كان عليها مواجهتهما على الإطلاق.



وقالت: "لقد شجعتني على أن الحقيقة تظهر دائمًا إلى النور، وشجعتني على الجلوس والانتظار، ولم أكن متأكدة مما إذا كنت سأتبع تلك النصيحة"، مضيفة انها لم تضطر إلى ذلك لأنها حصلت على دليل في وقت لاحق من تلك الليلة.



وقالت ان "ذات ليلة في شباط من العام الفائت، عندما كانت ابنتاها التوأم طفلتين صغيرتين، اتصلت بزوجها عبر FaceTime لتسأله متى سينتهي من عمله لأنه كان بالفعل بعد الساعة 9 مساءً. وفي ذلك الوقت كان يعمل سائق توصيل في DoorDash، وقالت كاثرين إنها لاحظت وجوده في منطقة مختلفة عما قال إنه موجود فيه."



قالت كاثرين: "فجأة، سمعت صوت امرأة... التفت إلى مقعد الراكب الخاص به كما لو كان يستمع إلى ذلك الصوت وهو يتحدث."



وقالت إنها أصبحت متشككة للغاية وسألت زوجها إذا كانت هناك امرأة أخرى معه، لكنه ببساطة وصفها بالجنون.



وقالت: "كان قلبي ينبض خارج صدري... لقد استغرقت بضع دقائق حتى أصاب بنوبة ذعر وأبكي، وأدرك أنني على حق".



اتصلت كاثرين بزوجها مرات عدة بعد أن رفض أن يظهر لها مقعد الراكب.



"في هذه المرحلة، كنت متأكدة بنسبة 99% من أنها أمي"، قالت: "لقد كان لدي هذا الشعور الغريزي".



ثم قررت الاتصال بأختها الصغيرة لأنها لا تزال تعيش في المنزل مع والديها.



وقالت إن أختها أكدت خوفها من أن يكونا معًا بعد كل شيء. وقالت أختها إن زوجها اصطحب والدتها لتذهب معه في وقت سابق من ذلك اليوم – ويُزعم أنها طلبت من أختها ألا تخبرها.



واتصلت كاثرين لاحقًا بوالدتها، التي لم ترد حتى المكالمة الهاتفية الثامنة، عندما اعترفت لابنتها بأنها كانت مع زوجها. وطالبت كلاهما بالحضور إلى منزل كاثرين، وأنكرت والدتها وزوجها أي علاقة بينهما – حتى اليوم التالي.



وقالت إنها غادرت مع أطفالها "على الفور"، ثم أخذ الوضع منحى آخر.



قالت كاثرين: "في الليلة التي غادرت فيها مع بناتي، انتقلت والدتي إلى منزلي مع زوجي".



"لقد استمرا في اللعب في المنزل حتى قدمت لزوجي أوراق الطلاق التي تنص أيضًا على أنني سأقدم طلبًا للحصول على حضانة أطفالنا بنسبة 100٪".



وزعمت أن زوجها سئم في النهاية من والدتها وطردها، لكن والدها قبل عودة والدتها الخائنة بأذرع مفتوحة.



وقالت: "حتى يومنا هذا، يتصرف والداي وكأن هذه العلاقة لم تحدث أبدًا... على حد تعبيرهما، لم تكن هذه القضية لتحدث أبدًا لو لم تكن كاثرين "ابنة فظيعة" و"زوجة فظيعة"."



ولم يكن من الواضح مدى استمرارها في الاتصال بوالديها، إن كان على الإطلاق.

زعمت كاثرين، وهي أم لطفلين من ولاية أيداهو، أن زوجها خانها مع والدتها - وكشفت أن جدتها هي التي أخبرتها بهذه القضية، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست ونشرت كاثرين العديد من مقاطع فيديو تيك توك على المنصة أوضحت فيها تفاصيل المحنة.وقالت: "سمعت أننا كنا نكشف عن عشيقة زوجنا" هذا ما جاء في نص أحد مقاطع الفيديو الذي تضمن صورة لكاثرين وزوجها السابق المزعوم، متبوعة بصورة لأمها مصحوبة بنص مكتوب عليه "أمي". وحصد الفيديو أكثر من 9.6 مليون مشاهدة منذ نشره.ثم شاركت بعد ذلك سلسلة من المقاطع المكونة من ثلاثة أجزاء تشرح كيف حدث الموقف المحطم للروح.وقالت كاثرين إن هناك إشارات حمراء كبيرة بشأن العلاقة غير المشروعة بين زوجها السابق ووالدتها، لكنها تجاهلت العلامات في النهاية لأنها لم تكن تريد تصديق حدوث ذلك.وقالت: "لم أكن أريد أن أصدق أن الشخصين الذين أثق بهما كثيرًا في هذا العالم كله يمكن أن يخوناني بهذه الطريقة".أول شيء غريب لاحظته هو كيف بدأ زوجها ووالدتها في تحية بعضهما البعض بشكل مختلف. وبدلاً من العناق الجانبي المحرج، كانت والدتها تلف ذراعيها حول رقبة زوجها، وبعد ذلك "كان يؤرجحها في دائرة ليلقي التحية"، على حد زعمها.وأضافت: "لقد بدأ أيضًا في تدليك قدمي أمي أمامي".وقالت إنه في عيد الحب، قبل يومين فقط من اكتشافها لأمر علاقتهما، أحضر لها الزهور ولوالدتها أيضًا."لكن أكبر علامة حمراء هي أنه في مناسبات متعددة مع العديد من الشهود، كانت والدتي وزوجي السابق يقولان: "أتعلم، إذا توفيت كاثرين ووالدها بشكل مأساوي في وقت واحد، فسوف ينتهي بنا الأمر معًا تمامًا"، وفق ما قالت.ردًا على أسئلة حول سبب عدم إدراكها أن شيئًا ما كان يحدث عاجلاً، قالت إن السبب في ذلك هو أنها تعرضت "لغسيل دماغ" على يد والدتها في طفولتها - وأنها ببساطة لم تكن تريد أن يكون الأمر حقيقيًا.لكن والدة والدتها هي التي ساعدتها على إدراك أنها ليست "مجنونة".وزعمت أن جدتها أتت إليها وأخبرتها أنها تعتقد أن شيئًا ما قد يحدث بين والدتها وزوجها بسبب السلوك الغريب الذي لاحظته بين الثنائي.وأخبرت جدتها أنها غير متأكدة من كيفية مواجهتها للزوجين – إذا كان عليها مواجهتهما على الإطلاق.وقالت: "لقد شجعتني على أن الحقيقة تظهر دائمًا إلى النور، وشجعتني على الجلوس والانتظار، ولم أكن متأكدة مما إذا كنت سأتبع تلك النصيحة"، مضيفة انها لم تضطر إلى ذلك لأنها حصلت على دليل في وقت لاحق من تلك الليلة.وقالت ان "ذات ليلة في شباط من العام الفائت، عندما كانت ابنتاها التوأم طفلتين صغيرتين، اتصلت بزوجها عبر FaceTime لتسأله متى سينتهي من عمله لأنه كان بالفعل بعد الساعة 9 مساءً. وفي ذلك الوقت كان يعمل سائق توصيل في DoorDash، وقالت كاثرين إنها لاحظت وجوده في منطقة مختلفة عما قال إنه موجود فيه."قالت كاثرين: "فجأة، سمعت صوت امرأة... التفت إلى مقعد الراكب الخاص به كما لو كان يستمع إلى ذلك الصوت وهو يتحدث."وقالت إنها أصبحت متشككة للغاية وسألت زوجها إذا كانت هناك امرأة أخرى معه، لكنه ببساطة وصفها بالجنون.وقالت: "كان قلبي ينبض خارج صدري... لقد استغرقت بضع دقائق حتى أصاب بنوبة ذعر وأبكي، وأدرك أنني على حق".اتصلت كاثرين بزوجها مرات عدة بعد أن رفض أن يظهر لها مقعد الراكب."في هذه المرحلة، كنت متأكدة بنسبة 99% من أنها أمي"، قالت: "لقد كان لدي هذا الشعور الغريزي".ثم قررت الاتصال بأختها الصغيرة لأنها لا تزال تعيش في المنزل مع والديها.وقالت إن أختها أكدت خوفها من أن يكونا معًا بعد كل شيء. وقالت أختها إن زوجها اصطحب والدتها لتذهب معه في وقت سابق من ذلك اليوم – ويُزعم أنها طلبت من أختها ألا تخبرها.واتصلت كاثرين لاحقًا بوالدتها، التي لم ترد حتى المكالمة الهاتفية الثامنة، عندما اعترفت لابنتها بأنها كانت مع زوجها. وطالبت كلاهما بالحضور إلى منزل كاثرين، وأنكرت والدتها وزوجها أي علاقة بينهما – حتى اليوم التالي.وقالت إنها غادرت مع أطفالها "على الفور"، ثم أخذ الوضع منحى آخر.قالت كاثرين: "في الليلة التي غادرت فيها مع بناتي، انتقلت والدتي إلى منزلي مع زوجي"."لقد استمرا في اللعب في المنزل حتى قدمت لزوجي أوراق الطلاق التي تنص أيضًا على أنني سأقدم طلبًا للحصول على حضانة أطفالنا بنسبة 100٪".وزعمت أن زوجها سئم في النهاية من والدتها وطردها، لكن والدها قبل عودة والدتها الخائنة بأذرع مفتوحة.وقالت: "حتى يومنا هذا، يتصرف والداي وكأن هذه العلاقة لم تحدث أبدًا... على حد تعبيرهما، لم تكن هذه القضية لتحدث أبدًا لو لم تكن كاثرين "ابنة فظيعة" و"زوجة فظيعة"."ولم يكن من الواضح مدى استمرارها في الاتصال بوالديها، إن كان على الإطلاق.