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"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!

"لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"... بدأت قصتها المأساوية بعلاقة حب وانتهت بإجبارها على الدعارة وهذه التفاصيل!







وفي التفاصيل، وصلت كيكا سيرتا إلى Big Apple قادمة من كاراكاس لأنها كانت تحب رجلاً واعتقدت أنها ستقيم مع عائلته، وفق ما نقل موقع



وبدلاً من ذلك، وجدت نفسها تعيش كابوسًا في شارع روزفلت.



وقالت سيرتا، البالغة من العمر الآن 51 عاماً، والدموع تنهمر على خديها: "لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي".



"لم أتمكن من قول من. لقد جاءوا واحدًا تلو الآخر، دفع كل واحد من الرجال 35 دولارًا".



وقالت سيرتا، التي طلبت استخدام اسم مستعار، إنها قررت مؤخرًا مناقشة السنوات الثلاث التي قضتها بالعمل في الدعارة في أوائل التسعينيات بعد أن سمعت العمدة إريك آدامز يقول الأسبوع الفائت إن المهاجرين الفنزويليين الذين وصلوا مؤخرًا كانوا يدفعون تجارة الجنس في كورونا.



وقالت عن بيوت الدعارة: "إنها ما زالت هناك... لذا، إذا كانت هذه الأماكن لا تزال موجودة، فلا تزال هناك نساء يُجبرن على ممارسة الدعارة".



وتتذكر أنها درست المحاسبة في بلدها الأصلي وكانت تعمل في فندق هيلتون هناك عندما التقت برجل يدعى دانيال ووقعت في حبه.



وقدمها إلى ابنة عمه ساندرا، التي عرضت عليها مكانًا للعيش فيه في مدينة نيويورك.



وتتذكر سيرتا قائلاً: "قالت إننا مثل العائلة".



ولكن عندما قبلت سيرتا العرض عليها بالعثور على حياة أفضل ووصلت إلى مطار جون كنيدي في عام 1992، تغير حبيبها معها.



وقالت سيرتا: "لقد وفرت 3000 دولار أحضرتها إلى هنا في الولايات المتحدة... أتذكر أنني خرجت من المطار وأخذ مني جواز سفري على الفور وأخذ أموالي".



أحضرت المرأة سيرتا إلى منزلها في كوينز وأخبرتها أنه لا يُسمح لها بالمغادرة.



قيل لها إنها ستواجه مشكلة إذا تم القبض عليها من دون جواز سفر.



وبعد حوالي أسبوعين، جلست سيرتا بجوار دانيال للحديث.



تتذكر سيرتا قائلة: "دانييل كان يعيش هنا وأنا مدينة له بالكثير من المال".



"ثم قال: ستدفعين المال، والطريقة التي ستدفعين بها هي ممارسة الدعارة بنفسك".



وكانت سيرتا، التي اعتقدت أنها ستحصل على وظيفة مربية أطفال، غاضبة من دانيال.



"قلت: ماذا فعلت... هل أحضرتني إلى هنا للقيام بهذا؟".



فأجابها: "هذا ما تفعله عائلتي كلها... إنهم جميعًا يجلبون الناس إلى هنا. كلهم يعملون مع الشابات. كلهم يكسبون المال."



بعد ذلك، قامت ساندرا "بتجهيزها"، حيث اشترت لها ملابس السباحة لترتديها وأطلقت عليها اسم ليلي.



ثم قادتها إلى منزل في شارع 92 وشارع روزفلت وأخذتها إلى الداخل.



"عندما أخذتني إلى هناك، قالت: هذه فتاة جديدة. إنها طازجة، تتذكر سيرتا أنها تبلغ من العمر 20 عامًا فقط فقط.



وتم توجيه سيرتا إلى غرفة النوم. في كل مرة فتحت الباب كان هناك رجل مختلف يقف هناك.



وتتذكر وهي تبكي: "في الليلة الأولى نمت مع 20 رجلاً، واحداً تلو الآخر... كانت تلك أسوأ ليلة في حياتي."



كانت تقضي أيامها في النوم في منزل ساندرا، ثم في الليل يتم نقلها إلى بيوت دعارة مختلفة.



قالت: "لم يكن لدي حياة ولا روح... أنا فقط أستيقظ في الصباح وأذهب وأتناول شيئًا ما، ثم أعود إلى النوم، في انتظار الوقت الذي يجب أن أعود فيه إلى العمل."



وقالت إنه كان هناك عادة حوالي 20 امرأة أخرى معها في بيوت الدعارة. وتتراوح أعمارهن بين 16 و40 عاما. وقد جاءوا من فنزويلا وكولومبيا والمكسيك والفلبين والصين.



وقالت عن الرسوم البالغة 35 دولارًا: "لم أر أبدًا أيًا من هذه الأموال".



عادةً ما يقدم لها جونز إكرامية بقيمة 3 دولارات أو 5 دولارات.



وقال سيرتا إن بيوت الدعارة كانت تتعرض للمداهمة بشكل متكرر من قبل الشرطة، التي ألقت القبض على النساء وأطلقت سراحهن. تم اعتقالها خمس مرات، بما في ذلك خلال الأسبوع الأول لها. لقد تم الآن عكس هذه السياسة، مع شرطة نيويورك، فيما تفعله من القليل من التنفيذ، حيث تسمح للمومسات بالذهاب ولكن تعتقل القوادين والقوادين والسيدات.



وقالت عن رجال الشرطة: "لم يسألوني حتى إذا كنت بحاجة إلى المساعدة".



وأوضحت: "ليس من دواعي سروري النوم مع 30 رجلاً يوم الاثنين، و30 رجلاً يوم الثلاثاء، و30 رجلاً يوم الأربعاء، و30 رجلاً يوم الخميس، و30 رجلاً يوم الجمعة. . . ".



سيرتا متزوجة الآن ولديها ثلاث بنات - واحدة في كلية الحقوق - لكنها لا تزال منزعجة من النساء الفنزويليات اللاتي تراهن يعملن في بيوت الدعارة في نفس الشارع.



كانت الليلة الأولى لامرأة فنزويلية كبائعة هوى في بيت للدعارة في "سوق الأحبة" في كورونا، كوينز، أسوأ ليلة في حياتها – وهي تريد للنساء المحاصرات في نفس الجحيم أن تعلمن أن هناك مخرجًا.وفي التفاصيل، وصلت كيكا سيرتا إلى Big Apple قادمة من كاراكاس لأنها كانت تحب رجلاً واعتقدت أنها ستقيم مع عائلته، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست وبدلاً من ذلك، وجدت نفسها تعيش كابوسًا في شارع روزفلت.وقالت سيرتا، البالغة من العمر الآن 51 عاماً، والدموع تنهمر على خديها: "لقد نمت مع 20 رجلاً في أول ليلة لي"."لم أتمكن من قول من. لقد جاءوا واحدًا تلو الآخر، دفع كل واحد من الرجال 35 دولارًا".وقالت سيرتا، التي طلبت استخدام اسم مستعار، إنها قررت مؤخرًا مناقشة السنوات الثلاث التي قضتها بالعمل في الدعارة في أوائل التسعينيات بعد أن سمعت العمدة إريك آدامز يقول الأسبوع الفائت إن المهاجرين الفنزويليين الذين وصلوا مؤخرًا كانوا يدفعون تجارة الجنس في كورونا.وقالت عن بيوت الدعارة: "إنها ما زالت هناك... لذا، إذا كانت هذه الأماكن لا تزال موجودة، فلا تزال هناك نساء يُجبرن على ممارسة الدعارة".وتتذكر أنها درست المحاسبة في بلدها الأصلي وكانت تعمل في فندق هيلتون هناك عندما التقت برجل يدعى دانيال ووقعت في حبه.وقدمها إلى ابنة عمه ساندرا، التي عرضت عليها مكانًا للعيش فيه في مدينة نيويورك.وتتذكر سيرتا قائلاً: "قالت إننا مثل العائلة".ولكن عندما قبلت سيرتا العرض عليها بالعثور على حياة أفضل ووصلت إلى مطار جون كنيدي في عام 1992، تغير حبيبها معها.وقالت سيرتا: "لقد وفرت 3000 دولار أحضرتها إلى هنا في الولايات المتحدة... أتذكر أنني خرجت من المطار وأخذ مني جواز سفري على الفور وأخذ أموالي".أحضرت المرأة سيرتا إلى منزلها في كوينز وأخبرتها أنه لا يُسمح لها بالمغادرة.قيل لها إنها ستواجه مشكلة إذا تم القبض عليها من دون جواز سفر.وبعد حوالي أسبوعين، جلست سيرتا بجوار دانيال للحديث.تتذكر سيرتا قائلة: "دانييل كان يعيش هنا وأنا مدينة له بالكثير من المال"."ثم قال: ستدفعين المال، والطريقة التي ستدفعين بها هي ممارسة الدعارة بنفسك".وكانت سيرتا، التي اعتقدت أنها ستحصل على وظيفة مربية أطفال، غاضبة من دانيال."قلت: ماذا فعلت... هل أحضرتني إلى هنا للقيام بهذا؟".فأجابها: "هذا ما تفعله عائلتي كلها... إنهم جميعًا يجلبون الناس إلى هنا. كلهم يعملون مع الشابات. كلهم يكسبون المال."بعد ذلك، قامت ساندرا "بتجهيزها"، حيث اشترت لها ملابس السباحة لترتديها وأطلقت عليها اسم ليلي.ثم قادتها إلى منزل في شارع 92 وشارع روزفلت وأخذتها إلى الداخل."عندما أخذتني إلى هناك، قالت: هذه فتاة جديدة. إنها طازجة، تتذكر سيرتا أنها تبلغ من العمر 20 عامًا فقط فقط.وتم توجيه سيرتا إلى غرفة النوم. في كل مرة فتحت الباب كان هناك رجل مختلف يقف هناك.وتتذكر وهي تبكي: "في الليلة الأولى نمت مع 20 رجلاً، واحداً تلو الآخر... كانت تلك أسوأ ليلة في حياتي."كانت تقضي أيامها في النوم في منزل ساندرا، ثم في الليل يتم نقلها إلى بيوت دعارة مختلفة.قالت: "لم يكن لدي حياة ولا روح... أنا فقط أستيقظ في الصباح وأذهب وأتناول شيئًا ما، ثم أعود إلى النوم، في انتظار الوقت الذي يجب أن أعود فيه إلى العمل."وقالت إنه كان هناك عادة حوالي 20 امرأة أخرى معها في بيوت الدعارة. وتتراوح أعمارهن بين 16 و40 عاما. وقد جاءوا من فنزويلا وكولومبيا والمكسيك والفلبين والصين.وقالت عن الرسوم البالغة 35 دولارًا: "لم أر أبدًا أيًا من هذه الأموال".عادةً ما يقدم لها جونز إكرامية بقيمة 3 دولارات أو 5 دولارات.وقال سيرتا إن بيوت الدعارة كانت تتعرض للمداهمة بشكل متكرر من قبل الشرطة، التي ألقت القبض على النساء وأطلقت سراحهن. تم اعتقالها خمس مرات، بما في ذلك خلال الأسبوع الأول لها. لقد تم الآن عكس هذه السياسة، مع شرطة نيويورك، فيما تفعله من القليل من التنفيذ، حيث تسمح للمومسات بالذهاب ولكن تعتقل القوادين والقوادين والسيدات.وقالت عن رجال الشرطة: "لم يسألوني حتى إذا كنت بحاجة إلى المساعدة".وأوضحت: "ليس من دواعي سروري النوم مع 30 رجلاً يوم الاثنين، و30 رجلاً يوم الثلاثاء، و30 رجلاً يوم الأربعاء، و30 رجلاً يوم الخميس، و30 رجلاً يوم الجمعة. . . ".سيرتا متزوجة الآن ولديها ثلاث بنات - واحدة في كلية الحقوق - لكنها لا تزال منزعجة من النساء الفنزويليات اللاتي تراهن يعملن في بيوت الدعارة في نفس الشارع.